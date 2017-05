Jurapark: Idź do kiosku po picie, wróć z biletem

Stowarzyszenie Delta i koncern PepsiCo, we współpracy z Kolporterem, powtarza zeszłoroczną promocję: klienci, którzy kupią trzy napoje – Pepsi, Mirinda, 7Up lub Mountain Dew – o pojemności 0,5 litra i zachowają paragon, otrzymają bilet do jednego z trzech JuraParków. Wartość każdego biletu to ok. 70 złotych.

Jak podają organizatorzy promocji, Bałtowski Kompleks Turystyczny to największy obiekt rozrywkowy w Polsce i wizytówka województwa świętokrzyskiego. Otrzymany w ramach promocji bilet pozwoli jednej osobie dorosłej i jednemu dziecku do 16 lat stanąć oko w oko z ponad 100 naturalnej wielkości modelami dinozaurów, a w Prehistorycznym Oceanarium z ogromnymi gadami zamieszkującymi niegdyś podwodne głębiny. Oprócz tego bilet upoważnia do zwiedzania Muzeum Jurajskiego, Gondwany, Żydowskiego Jaru, wejścia na placu zabaw i otwiera wrota do Wioski Czarownic Sabatówka.

W Solcu Kujawskim oprócz dinozaurów na zwiedzających czekają ogromne owady. Makiety z nimi znajdują się w Parku Owadów. Ścieżka dydaktyczna JuraParku prowadzi także przez Muzeum Ziemi, Ogród Zimowy i ogród botaniczny, w którym obok roślin rodzimych podziwiać można okazy niespotykane na co dzień w naszym kraju. Otrzymany w ramach promocji bilet, pozwoli dwóm osobom dorosłym i jednemu dziecku do 16 lat, korzystać do woli z urządzeń parku rozrywki.

Podróż do świata sprzed milionów lat zapewnia też JuraPark w Krasiejowie koło Opola. Otrzymany w ramach promocji bilet pozwoli jednej osobie dorosłej i jednemu dziecku do 16 lat zobaczyć ponad 200 modeli prawie 70 gatunków mezozoicznych gadów i płazów, a dzięki Kapsule Czasu przemierzającej 300-metrowy tunel udać się w podróż przez miliardy lat istnienia wszechświata. Bilet upoważnia także do zwiedzania Prehistorycznego Oceanarium, Pawilonu Paleontologicznego i Plaży Jurajskiej, udziału w pokazie filmu w Kinie Emocji 5D oraz korzystania z placu zabaw i parku rozrywki. Dzieci do lat 4 (urodzone nie wcześniej niż w 2013 roku) korzystają bezpłatnie ze wszystkich atrakcji dostępnych w ramach promocji w poszczególnym JuraParku.

– To już druga akcja organizowana w salonikach prasowych Kolportera wspólnie z PepsiCo i JuraParkami - mówi, cytowany w komunikacie prasowym, Dariusz Materek, rzecznik prasowy Kolportera. - Ubiegłoroczna cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, więc postanowiliśmy ją powtórzyć, wprowadzając parę zmian, które naszym zdaniem będą istotne dla osób chcących skorzystać z promocji. Najważniejszą z nich jest długość ważności biletów. W ubiegłym roku akcja zaczęła się w lipcu, a bilety można było wykorzystać do października. W tym roku udział w promocji można wziąć już w maju, a bilety wykorzystać do 30 września – dodaje.

W zeszłym roku wszystkie trzy JuraParki odwiedziło łącznie ponad 15 tysięcy ludzi. Od rozpoczęcia promocji kody do pobrania bezpłatnych biletów wgrało do systemu 378 ludzi, co przekłada się na 756 biletów.