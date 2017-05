Śląsk zareklamuje Industriadę w Małopolsce

Industriada to koordynowana przez samorząd województwa śląskiego coroczna jednodniowa impreza promująca industrialne dziedzictwo regionu na Szlaku Zabytków Techniki. W tym roku Industriada - wypełniona koncertami, spektaklami, wystawami, warsztatami i prezentacjami - będzie odbywała się 10 czerwca w 47 obiektach w 28 miastach województwa śląskiego. Szczegóły programu przedstawione mają zostać 18 maja. Dzisiaj natomiast przedstawiciele koordynującego szlak i Industriadę samorządu regionu zapowiedzieli wydarzenia towarzyszące imprezie oraz spektakle na jej oficjalne otwarcie i zakończenie.

Samorządowcy nawiązali też do otrzymanego w połowie lutego za dotychczasowe edycje wydarzenia Złotego Certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej. Industriada została nim wyróżniona jako ósmy dotąd produkt turystyczny w kraju (pierwszym był w 2008 r. Szlak Zabytków Techniki Woj. Śląskiego).

- To daje nam fundament, aby wychodzić bardzo mocno na zewnątrz i promować się poza granicami województwa śląskiego - uznał podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Gliwicach odpowiedzialny za sferę kultury członek zarządu regionu Henryk Mercik. Jak zaakcentował, Industriada jest najbardziej oryginalnym świętem regionu w kraju.

- Te przemysłowe historie są świetnym łącznikiem, wspólnym mianownikiem zróżnicowanych subregionów - dodał Mercik. - Czas pochwalić się tym jeszcze bardziej niż dotąd i pokazać, że warto do nas przyjechać, że ten region zmienił się i ma mnóstwo atrakcyjnych rzeczy do pokazania – nie do odnalezienia gdzie indziej w Polsce - podkreślił.

Przypomniał, że ze Złotym Certyfikatem POT wiąże się nagroda – 100 tys. zł, którymi Organizacja finansuje kampanię promocyjną wyróżnianego produktu. Władze woj. śląskiego zdecydowały już, że kampania o tej wartości zostanie przed tegoroczną Industriadą przeprowadzona w stolicy współpracującej strategicznie z tym regionem Małopolski.

Dodatkowo współpraca na szczeblu regionów pozwoli na zaprezentowanie Industriady uczestnikom tegorocznych Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego oraz prezentację w Muzeum Lotnictwa Polskiego podczas Nocy Muzeów.

Podczas Nocy Muzeów 19 maja odwiedzający hangar muzeum będą mogli skorzystać tam z punktu informacji o Industriadzie i Szlaku Zabytków Techniki, w czytelni przejrzeć unikatowe wydawnictwa, stworzyć industriadowe przypinki i worki oraz odpocząć w strefie relaksu. Dzieci będą mogły kolorować wielką mapę woj. śląskiego z obiektami Szlaku. Działania te przeprowadzi wojewódzka instytucja kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris.

Dzięki współpracy władz woj. śląskiego z Małopolskim Instytutem Dziedzictwa stoisko promujące święto będzie dostępne podczas Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego w Centrum Administracyjnym kombinatu w Nowej Hucie, 20–21 maja (Industriada będzie też obecna w folderze i na stronie internetowej tego wydarzenia).

Dodatkowe działania promocyjne zaplanowano 4 czerwca w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema (oddziale Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie). Obejmą one osiem stref - sztuczną inteligencję kontra człowiek, edukację – eksperymenty, marketing sensoryczny, strefę animacji, industrialną fotobudkę, strefę „po szychcie", śląskiego wodzireja i strefę techniczną. Każda z nich ma przenosić odwiedzających na Szlak Zabytków Techniki, prezentując różne elementy industrialnej przeszłości i teraźniejszości województwa śląskiego.

Na przygotowanie i promocję Industriady województwo śląskie przeznacza w tym roku – przez własne instytucje i wsparcie dla zewnętrznych przedsięwzięć – około dwóch milionów złotych. To kwota porównywalna do poprzednich lat.

W zeszłym roku w święcie Szlaku Zabytków Techniki Woj. Śląskiego uczestniczyło ok. 90 tys. osób, a 93 proc. z nich zadeklarowało, że weźmie udział w kolejnej edycji. - Mam nadzieję, że w tym roku, jeśli pogoda dopisze, przekroczymy granicę 100 tysięcy gości Industriady - zaznaczył w poniedziałek marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.