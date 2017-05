20 tysięcy ludzi na "Poznaniu za pół ceny"

"Akcja udowadnia, jak bogata jest oferta turystyczna stolicy Wielkopolski. Dzięki niej można zaplanować cały weekend – od noclegów, przez posiłki, aż po miejsca i atrakcje, które chcemy odwiedzić. To wszystko w cenach obniżonych o 50 procent przez jeden specjalny weekend w roku" - opisuje inicjator, czyli Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna.

– Naszą tajemnicą jest bardzo bogaty program. Po prostu nie da się zobaczyć wszystkiego, będąc turystą trzeba więc do Poznania wrócić, już niekoniecznie przy okazji naszej akcji – tłumaczy Wojciech Mania z PLOT, cytowany w komunikacie.

Na podstawie doświadczeń z wcześniejszych akcji, organizatorzy szacują, że w tegorocznym „Poznaniu za pół ceny" wzięło udział około 20 tysięcy ludzi, którzy skorzystali łącznie z 50 tysięcy - 60 tysięcy usług. Jak podkreślają, jest też efekt promocyjny akcji, bo dzięki niej o ofercie Poznania i okolic dowiadują się potencjalni turyści z kraju i zagranicy.

W tym roku dużym zainteresowaniem cieszył się program turystyczny, w tym wycieczki z przewodnikami, w których łącznie wzięło udział kilkaset osób. Jedną z nich były „Mroczne historie". Tylko ich śladami podążało ponad 150 osób. Komplety uczestników były także podczas wycieczek prowadzonych w gwarze poznańskiej a organizowanych przez Lech Browary Wielkopolski i w Starym Browarze. Podczas weekendu za pół ceny Rogalowe Muzeum Poznania odwiedziło nie mniej niż 1500 ludzi.

Hitem okazała się propozycja Teatru Muzycznego, którym był recital Chopinowski w wykonaniu japońskiej pianistki Shizuki Okumury w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim, czyli we wnętrzach, w których Chopin koncertował w roku 1828. Bezpłatne wejściówki rozeszły się błyskawicznie. Kolejki ustawiały się także do muzeów, licznych atrakcji, a nawet restauracji.

Organizatorem akcji „Poznań za pół ceny" od samego początku jest stowarzyszenie Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna. W pierwszej edycji wzięły w niej udział głównie podmioty z branży turystycznej zrzeszone w tej organizacji. "To one udowodniły, że wykorzystanie pomysłu wyprzedaży w promocji turystycznej ma sens". Program pierwszej edycji składał się z 36 miejsc i atrakcji, drugiej z 60, by podczas trzeciej, w 2010 roku, przekroczyć 100. Podczas ostatniej edycji akcji można było skorzystać ze 140-180 ofert.