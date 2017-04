Gliwicka kolejka najwyższa na świecie

Radiostacja to jeden z symboli Gliwic, który na dobre wpisał się także w historię Europy. Wyjątkowy pomnik historii, znajdujący się przy ulicy Tarnogórskiej, góruje nad okolicą od 1925 roku. Pierwotnie miał pomóc w poszerzeniu zasięgu ówczesnej rozgłośni radiowej. Dzisiaj jest jednym z unikatowych zabytków historii na Śląsku.

– Chcieliśmy pokazać jeden z symboli regionu w niezwykły sposób – mówi Jakub Paczyński, twórca Kolejkowa Gliwice. – Dlatego postanowiliśmy, że radiostacja będzie najwyższym na świecie obiektem na makiecie kolejowej. Z ponad 111 metrów wiernie przenieśliśmy ją do nieco ponad 4 metrów wysokości. Co szczególnie trudne, podobnie jak oryginał, stworzyliśmy ją z drewna. Przez to praca modelarzy była jeszcze bardziej wymagająca, ale efekt robi wrażenie - dodaje. Prace nad nową makietą trwały ponad 3 miesiące. Poprzedziła je szczegółowa dokumentacja i analiza planów gliwickiego zabytku.

Kolejkowo, działające w gliwickim centrum handlowym Europa Centralna, to zdaniem twórców największy park miniatur, po którym jeżdżą pociągi. Na ponad 900 metrach kwadratowych można odkryć niezwykłe opowieści zaprezentowane w skali 1:25. Na makietę składa się łącznie 167 budynków, 116 samochodów, 12 pociągów i ponad tysiąc postaci.