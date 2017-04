Chorwacja z konkursem na idealne wakacje

Bez względu na to, czy chce się żeglować, zwiedzając parki narodowe, szybować, zbierać trufle, przytulać do najwyższego dębu w Europie czy odwiedzić najmniejsze miasteczko na świecie, wszystkie te rzeczy można zrobić w Chorwacji - przekonuje Chorwacja Wspólnota Turystyczna.

Od 19 do 30 kwietnia turyści z całego świata mogą zgłaszać pomysły na swoje wymarzone wakacje, wybierając siedem ze 101 propozycji na spędzanie wolnego czasu w Chorwacji. Swój udział w konkursie można zgłaszać na stronie Epic Week, ale konieczna jest też aktywność na Facebooku lub Twitterze. Bo to właśnie ci, którzy zdobędą dla swojego programu wycieczki największą liczbę polubień, zostaną zakwalifikowani do finału. W ostatnim etapie każdy będzie musiał opisać, dlaczego to właśnie on powinien wygrać wakacje w Chorwacji, a jury wybierze zwycięzcę na podstawie opisu z najbardziej przekonującymi argumentami.

Do listy wybieranych atrakcji uczestnicy mogą dodawać miejsca, zabytki i miasta, które chcieliby odwiedzić, a także przeżycia i potrawy, których chcieliby doświadczyć i spróbować, by stworzyć niezapomniane wspomnienia z wycieczki do tego kraju.

Zwycięzca rywalizacji otrzyma tydzień wymarzonych wakacji w Chorwacji: wycieczkę all-inclusive dla dwóch osób do miejsc i z atrakcjami wskazanymi na liście zgłoszonej do konkursu.

Konkurs „Epic week", w ramach kampanii promocyjnej Croatia Feeds, zintegrowany jest z platformami cyfrowymi na prawie 20 rynkach oraz z działaniami marketingowymi na 12 rynkach. Więcej informacji o konkursie znajduje się na profilu facebookowym Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej oraz na stronie Epic Week.