Mszczonów rusza z budową megaparku wodnego

Suntago Wodny Świat będzie - zgodnie z zapowiedziami inwestorów - największym parkiem wodnym w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, a także największym zadaszonym parkiem wodnym w Europie. Obiekt będzie czynny codziennie i będzie mógł przyjąć do 15 tysięcy osób dziennie. Całkowita powierzchnia Suntago Wodny Świat wyniesie 67 tysięcy metrów kwadratowych. Park wodny zostanie wybudowany na 20 hektarowej działce w Mszczonowie, między autostradą A2 a drogą ekspresową S8, w odległości 40 km od Warszawy i 70 km od Łodzi. W Suntago Wodny Świat zaplanowano 2,5 tysiąca bezpłatnych miejsc parkingowych i ponad 8 tysięcy szafek dla gości.

Kompleks będzie się składał z trzech różnych stref tematycznych. Na Saunaria złożą się różnego rodzaju tematyczne sauny (ponad 10), prywatne gabinety masażu, mineralne baseny zdrowotne i solaria. W strefie Relaks goście będą mogli odpocząć w otoczeniu 700 prawdziwych palm i popływać w zakrytym basenie o powierzchni tysiąca metrów kwadratowych oraz w basenie usytuowanym obok ogrodu o powierzchni 20 tysięcy metrów kwadratowych z otwieranym w słoneczne dni dachem. Wodna dżungla Jamango pomieści ponad 3 km zjeżdżalni wodnych, w tym najdłuższą krytą zjeżdżalnię w Europie o długości 320 metrów. W tej strefie dzieci, dorośli i rodzice będą mogli korzystać z 30 różnych zjeżdżalniach i akwenów, m.in. z falami i tzw. rwących rzek. Specjalnie dla rodziców z dziećmi zaplanowano wodny plac zabaw.

Oprócz tego w Suntago Wodny Świat przewidziano 5 restauracji i 4 bary położone bezpośrednio przy basenach.

- Suntago Wodny Świat będzie wspaniałym miejscem na spędzanie wolnego czasu z całą rodziną we wszystkie dni tygodnia. Jestem przekonany, że wśród 30 różnego rodzaju zjeżdżalni, ponad 3,5 tysiąca metrów kwadratowych basenów, ponad dziesięciu saun i wielu jeszcze innych atrakcji, każdy znajdzie coś ekscytującego dla siebie i wyjdzie zrelaksowany. Nareszcie Polacy i mieszkańcy sąsiadujących krajów będę mieli najwyższej klasy park wodny w swoim otoczeniu – mówi Peter Dudolenski, prezes Global City Holdings, cytowany w komunikacie prasowym.

Suntago Wodny Świat będzie pierwszym etapem kompleksu rozrywkowego Park of Poland, budowanego przez Global City Holdings w Mszczonowie. Powierzchnia całej inwestycji wyniesie 400 hektarów, z czego park wodny zajmie 20 hektarów. Po ukończeniu Suntago Wodny Świat, inwestor zamierza w ramach całego kompleksu wybudować także parki tematyczne, bungalowy, hotele, centrum konferencyjne i handlowe, biurowce w stylu Doliny Krzemowej i apartamentowce.

Inwestor, Global City Holdings, znany w Polsce między innymi z rozwoju sieci kinowej Cinema City, podaje, że inwestycja Suntago Wodny Świat będzie mieć znaczący wpływ na rozwój gospodarki lokalnej i krajowej.

– Nasze marzenie w końcu się spełnia. Przez kilka lat rozwijaliśmy projekt krok po kroku, aby dziś zainaugurować jego budowę. Park of Poland będzie przyciągał gości z całej Polski oraz turystów z całej Europy, bo w przeciągu godziny jazdy samochodem do obiektu będzie mogło dotrzeć 8 milionów osób. Jest to ogromna inwestycja, która tylko w pierwszym etapie stworzy około 600 nowych miejsc pracy. Ponadto, park wodny przyczyni się do rozbudowy lokalnej infrastruktury i hoteli, ale przede wszystkim zwiększą się wpływy do budżetu gminy Mszczonów. Chciałbym podziękować burmistrzowi Mszczonowa Józefowi Kurkowi, bo bez jego wizji, zaufania do nas oraz dobrej współpracy inwestycja nie mogłaby się rozpocząć – mówi, cytowany w komunikacie prasowym, Mooky Greidinger, inwestor Global City Holdings.

Global City Holdings podpisał strategiczne partnerstwo z Grupą WUND, kierowaną przez niemieckiego biznesmena Josefa Wunda. W Niemczech Grupa WUND jest operatorem czterech parków wodnych, w tym Therme Erding w okolicach Monachium, które będzie projektem referencyjnym dla Suntago Wodny Świat w Mszczonowie. WUND podaje, że w Erding po otwarciu parku wodnego całkowite dochody miasta wzrosły o prawie 100 milionów euro rocznie, a liczba hoteli i pensjonatów zwiększyła się z 7 do ponad 50. W tym samym czasie dzięki projektowi powstało 600 miejsc pracy oraz tysiąc kolejnych pośrednio związanych z funkcjonowaniem obiektu.

Wartość inwestycji Suntago Wodny Świat wyniesie 150 mln euro. Projekt będzie finansowany z dwóch źródeł: ze środków własnych Global City Holdings i kredytów bankowych.