Brytyjczycy ułatwią podróże niepełnosprawnym

Niepełnosprawni będš krócej czekać przy drzwiach samolotu, szybciej będzie im też podstawiany wózek inwalidzki - zapewniajš brytyjscy politycy zajmujšcy się poprawš warunków podróży osób ze specjalnymi potrzebami

Rzšd w Wielkiej Brytanii dostrzega problemy niepełnosprawnych turystów - informuje BBC na swojej stronie internetowej. Kwestia podróżnych ze specjalnymi potrzebami stała się głoœna za sprawš przypadku Franka Gardnera z tej stacji, którego wózek został zagubiony na londyńskim lotnisku Heathrow.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Ministrowie zapowiadajš, że poprawiš doœwiadczenia niepełnosprawnych pasażerów samolotów. Wœród planowanych jest krótszy czas oczekiwania na wejœcie na pokład i opuszczenie go. Politycy rozmawiajš też z przedstawicielami branży lotniczej o stworzeniu systemu, w ramach którego wózki inwalidzkie byłyby zabierane do luków bagażowych jako pierwsze i również w tej kolejnoœci wydawane po przylocie. Dzięki temu pasażerowie mogliby szybciej znów z nich korzystać. Inna propozycja zakłada możliwoœć usunięcia niektórych foteli w samolocie tak, aby osoby niepełnosprawne mogły podróżować siedzšc we własnych wózkach. Zdaniem rzšdzšcych ważne jest również stworzenie toalet dostępnych dla tych klientów linii lotniczych.

– Musimy zrobić wszystko co w naszej mocy, by sprawić, że pasażerowie znajdš się w centrum zainteresowania branży lotniczej, a doœwiadczenia zwišzane z lataniem będš pozytywne dla każdej osoby korzystajšcej z samolotu – mówi Baroness Sugg, minister lotnictwa. Brytyjski rzšd ma przedstawić strategię dla lotnictwa w poczštkach 2019 roku.