NIK: Gminy przejadły unijne dotacje na turystykę

W ramach unijnych turystycznych programów na lata 2007-2013 tylko w Małopolsce, Podkarpaciu i na Œlšsku zrealizowano niemal tysišc inwestycji za ponad 3,5 miliarda złotych. Niektóre służyły jednak bardziej społecznoœciom lokalnym niż goœciom

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport na temat unijnego wsparcia dla turystyki w trzech województwach w latach 2007-2013. Izba szczegółowo zbadała 19 projektów (13 regionalnych programów operacyjnych i 6 projektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka) o łšcznej wartoœci około 134,5 mln złotych, przy dofinansowaniu około 73,3 mln złotych.

Zdaniem autorów raportu objęte unijnym wsparciem projekty dotyczšce turystyki przyczyniły się do jej rozwoju i wzmocnienia atrakcyjnoœci turystycznej województw, m.in. poprzez powstanie nowych obiektów i produktów turystycznych. Wpłynęły też na rozbudowę infrastruktury wypoczynkowo-turystycznej. Łšcznie w tym czasie zrealizowano w badanych województwach 975 różnorodnych projektów, których wartoœć wyniosła około 3,6 mld złotych. Dofinansowanie sięgnęło ok 1,8 mld złotych.

Œlšsk z najsłabszymi efektami

Zdaniem izby nie ustrzeżono się jednak od błędów i problemów, które ograniczały pozytywne oddziaływanie unijnego wsparcia. NIK ocenia, że nie wszystkie przyjęte zasady oceny wniosków sprzyjały wyborowi projektów w istotny sposób wpływajšcych na turystykę. Niektóre projekty nie wywarły istotnego wpływu na rozwój tego sektora, lecz przyczyniły się tylko do poprawy gminnej infrastruktury i służš dziœ głównie mieszkańcom. Z kolei częœć inwestycji turystycznych wykorzystywana jest w niewielkim zakresie, gdyż np. jest niewłaœciwie umiejscowiona, w niezadowalajšcym stanie lub nieodpowiednio oznakowana.

W 15 z 19 badanych projektów osišgnięto jednak założone wskaŸniki rezultatu, w szczególnoœci dotyczšce liczby miejsc pracy i liczby użytkowników.

Zdaniem autorów raportu podjęte w ramach badanych projektów inicjatywy w większoœci wpływajš na kreowanie nowej oferty i urozmaicajš turystyczny.

Z cytowanych przez NIK danych GUS wynika, w województwach objętych kontrolš w latach 2007-2016 nastšpiła poprawa większoœci wskaŸników dotyczšcych turystyki. Znaczšco wzrosła m.in. liczba turystów odwiedzajšcych te regiony: w Małopolsce o 55,4 procent, na Œlšsku o 45,8 procent, a na Podkarpaciu o 82,9 procent. Wzrosła też liczba oferowanych im miejsc noclegowych: w Małopolsce z 64,1 tysišca do 95,5 tysišca, na Œlšsku z 33,3 tysišca do 47,2 tysišca, a na Podkarpaciu z 20,6 tysišca do 30,7 tysišca. Warto jednak zauważyć, że w przypadku województwa œlšskiego - gdzie zrealizowano największš liczbę projektów dotyczšcych turystyki - większoœć wskaŸników uległa poprawie w najmniejszym stopniu, co może - zdaniem autorów raportu - œwiadczyć o niewykorzystaniu w pełni potencjału dofinansowanych projektów.

Pienišdze na instytucje a nie na oferty

W ramach współpracy transgranicznej ze Słowacjš wsparto 33 projekty zwišzane z turystykš, które obejmowały głównie: rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i miejskiej oraz budowę nowych atrakcji turystycznych, a także zadania zwišzane z obsługš i organizacjš ruchu turystycznego.

W poszczególnych RPO zrealizowano m.in.: szlaki i trasy turystyczne, w szczególnoœci rowerowe, piesze i narciarstwa biegowego; inwestycje noclegowo-hotelarskie i restauracyjne (także z zapleczem sportowo-rekreacyjnym); hale i kompleksy sportowo-rekreacyjne; baseny; boiska; amfiteatry; parkingi; zagospodarowanie terenów zielonych; obiekty informacji turystycznej; a także renowację, remont lub modernizację obiektów wpisanych do ewidencji zabytków, muzealnych i uzdrowiskowych.

Z zebranych przez NIK danych wynika, że nieprawidłowoœci i problemy ograniczajšce pozytywny wpływ udzielonego wsparcia z UE wystšpiły zarówno po stronie projektów, a nawet programów współpracy transgranicznej, jak i œlšskiego i podkarpackiego RPO. Nie niweczyły one pozytywnych efektów prac, ale zmniejszyły ich zasięg.

NIK ustaliła, że w przypadku turystycznych programów transgranicznych ze Słowacjš nie odnowiono planowanej liczby obiektów historycznych (56 procent planu) i nie utworzono zakładanej liczby produktów turystycznych (28 procent), a zrealizowane projekty miały często charakter lokalny, więc nie przyczyniły się do zwiększenia liczby goœci. Efekty inwestycji osłabiały też takie uchybienia, jak brak odpowiedniego oznaczenia dojazdu czy nieuwzględnienie w planie inwestycyjnym sšsiedniej infrastruktury. Na ostateczne efekty dofinansowania wpłynšł też sposób prowadzenia naboru wniosków. Największe szanse na unijne pienišdze miały bowiem projekty wspierajšce rozwój kultury i instytucji kulturalnych, a nie typowo turystyczne.

NIK oceniła, że w 4 skontrolowanych inwestycjach nie osišgnięto zakładane celów: ani zakładanej liczby odwiedzajšcych, ani przewidywanych nowych miejsc pracy. W przypadku 7 zbadanych projektów za słabe wyniki odpowiadała przede wszystkim niedostateczna promocja. Problemem był też sposób kontrolowania prac przez lokalnych urzędników. W samym tylko województwie podkarpackim zabrakło danych o wynikach 5 dofinansowanych projektów.