Targi branżowe - gastronomia z hotelami w jednym

W tym roku pierwszy raz organizator, spółka MT Targi, zdecydował się połączyć i przeprowadzić w jednym terminie dwie imprezy - Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro i Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych Worldhotel. Pierwsza impreza odbywa się już od 21 lat, druga ma historię dziesięcioletnią. Razem przyciągają ona do hali na ul. Marsa 56c w Warszawie tysiące przedstawicieli branży gastronomicznej i hotelarskiej, którzy chcą się przekonać co nowego w ich dziedzinie proponują producenci i usługodawcy.

Część gastronomiczna wyraźnie przeważa nad hotelową. - Połączenie dwóch imprez targowych w jednym terminie to znakomite rozwiązanie – chwali znany kucharz grecki Teo Vafidis, który na targach „dyryguje" Festiwalem Kuchni Greckiej. – W ten sposób jedne wspomagają drugie, a wystawcy oszczędzają, bo w przeciwnym razie musieliby się wystawiać dwukrotnie – mówi.

Hotel, jak to się robi?

- Targi WorldHotel, podobnie jak Invest Hotel w Poznaniu były, „zwijającymi się" imprezami, dobrze więc, że zorganizowano je równolegle z EuroGastro – zauważa prezes ProjektHotelu Jerzy Miklewski, który przez 15 lat działalności doradził „jak robić hotelowy biznes" pół tysiącowi inwestorów.

– Przychodzą do mnie biznesmeni poradzić się, jak zacząć biznes hotelowy. Często wydaje im się, że postawienie hotelu jest proste. Wystarczy wybudować budynek, zrobić w nim lobby, recepcję, pokoje, jakieś spa. Dużo inwestorów chce mieć hotele ze spa, a nie wiedzą nawet, że na spa się nie zarabia, tylko na pokojach. Na spotkaniu przedinwestycyjnym dyskutujemy o miejscu, w którym ma powstać obiekt, jego planowanej kategorii, dla jakich gości będzie przeznaczony, ile kosztować ma grunt, skąd wziąć fundusze na start, do jakiego zwrócić się banku, działać solo czy w sieci - opowiada.

- Wielokrotnie słyszę, że zarządzać obiektem ma żona. To błąd, o ile połowica nie jest hotelarzem – mówi Miklewski. I przestrzega przed hurra optymizmem spowodowanym dobrym, zeszłorocznym sezonem. – Dzięki zbiegowi okoliczności nasza branża hotelarska ma się rzeczywiście dobrze. Jesteśmy postrzegani jako kraj bezpieczny. Ceny za pokój w ubiegłym roku wzrosły. Ale gdy znów otworzą się atrakcyjne rynki zagraniczne, to nie ma złudzeń - ceny spadną, a goście odpłyną.

Jak ubrać, a nie przebrać

Od 20 lat działa, specjalizująca się w szyciu uniformów hotelowych, Dara z Poznania. Ma własne studio projektowe, korzysta z funduszy Unii Europejskiej. – Ubieramy zarówno sieci hotelowe, jak i pojedyncze obiekty – opowiada Izabela Kołodziej z Dary.

Wśród klientów są Arka-Mega, Aquarius w Kołobrzegu, poznański Sheraton, Trzy Wyspy w Świnoujściu, stołeczna Gromada oraz hotele Ibis. Dara ubrała też przedstawicieli Małopolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na targi w Brukseli, gdzie MROT promował swoją ofertę na rynki unijne. Przez agentów i kontrahentów poznańska firma ubiera też niemieckich i francuskich hotelarzy. – Za każdym razem stroje dobieramy do konkretnej firmy. Panuje elegancka klasyka, bo pracownik hotelu to nie indywidualista, ale element precyzyjnego mechanizmu. Sztuką jest pracownika ubrać, a nie przebrać – wyjaśnia.

- Jeżdżę do wszystkich obiektów, które zamawiają u nas stroje. Znakomicie rozwijają się obiekty na ścianie wschodniej, w Bieszczadach – dodaje.

Lustro powie, jaka pogoda

Solix ze Starachowic na targach zaprezentował prototyp lustra rozpoznającego płeć i wiek przeglądającego się w nim. Takie lustro będzie w przyszłości wyświetlać informacje interesujące klienta, jak pogoda, menu hotelowej restauracji, adresy pobliskich sklepów czy notowania z giełdy itp.

Lustra będą mogły działać na dotyk. Poza tym, biorąc pod uwagę płeć i wiek, zaproponują program w telewizji. – Jest spore zainteresowanie tym lustrem – przyznaje Mateusz Sepioło z Solixa. – Mamy też dotykowe infokioski, telewizory hotelowe z systemem Android wyświetlające bieżące informacje. Poza tym duże ekrany do sal konferencyjnych, informacyjne tablety. Pierwszy raz jesteśmy na tych targach. Testujemy je i na razie frekwencja nie jest zła – ocenia.

Oprogramowania hotelowe, gastronomiczne czy do sprzedaży detalicznej promowała firma Netpos z Łodzi. – Nasze rozwiązanie to hotel w jednym oprogramowaniu – przekonuje Aleksander Gawęda z Netposu. Klient, którym jest hotel nie dostaje wszystkiego, ale to co rzeczywiście jest mu potrzebne. Pozwala to dopasować program do wielkości jego obiektu – mały hotel ma mniejsze potrzeby i mniej procesów do kontrolowania. W miarę rozwoju hotelu, bądź pensjonatu możliwe jest dodawanie kolejnych modułów i rozbudowywanie systemu. System umożliwia obsługiwanie rezerwacji, w tym grupowych. Pracownicy recepcji mogą więc na bieżąco kontrolować obłożenie hotelu oraz reagować na wszelkie problemy związane z pokojami. Oprogramowanie pozwala zapełniać pokoje i wolne terminy bez gubienia czegoś lub odwrotnie – doprowadzania do przepełnienia (overbookingu).

System ten nie tylko daje możliwość wystawiania standardowych paragonów i faktur, ale również pozwala na drukować raporty kasowe. Obszerne statystyki, które generuje system pozwalają analizować obłożenie hotelu, potrzeb klientów oraz samego zarządzania obiektem. Oprogramowanie ułatwia też komunikowanie się pracowników, a przy tym jest kompatybilne z oprogramowaniem gastronomicznym. – Wyposażyliśmy 1600 obiektów w kraju i za granicą – chwali się Gawęda. –

Ci co szyją i gotują

Sąsiadujące ze sobą stoiska firm współpracujących z sobą na co dzień to już na targach nic nowego. Tak wystawiły się Eurofirany z Żywca wraz z Anders Meble. Pierwsza firma, choć na rynku obecna jest od ćwierćwiecza, od półtora roku rozwija nową markę - EurofiranyHotelLine. Druga oferuje meble dla hoteli. – Firmy się łączą, bo w grupie siła – podkreśla Agata Nowak, kierownik działu marketingu Eurofiran. –Nie możemy podać nazw hoteli, dla których szyjemy. Zapewniamy nie tylko firany, ale także tekstylia, ręczniki, pościele. Mamy swoich dekoratorów, którzy przyjeżdżają do obiektów i doradzają. Oferujemy też czyszczenie firan – dodaje.

We trzy wystawiły się firmy współdziałające w gastronomii: Dora Metal, ParimaProject i Instanco. – My projektujemy, Dora Metal produkuje, a Instanco uzupełnia ofertę o elementy, których my nie mamy – wyjaśniał Gracjan Wawrzeńczyk z ParimaProject z Poznania, firmy projektującej restauracyjne kuchenie. – Współpracowaliśmy z Sheratonem, Golden Tulipem, Hamptonem Inn, Premier Best Westernem, hotelami Puro – dodaje. I wskazuje na modne zjawisko prezentowania gotowania (live cooking) zebranym w restauracji gościom.

Instanco produkuje stanowiska do takich pokazów. Składa się na nie płyta grzewcza, frytkownica, a także warnik, w którym można ugotować ryż czy makaron , oraz podtrzymujący temperaturę bemar. - Inną nowinką są stanowiska coffee & snack łączące automat do kawy z grillem i opiekaczem bułek do hot-dogów dla stacji benzynowych, ale też przydatne podczas imprez plenerowych – dodaje.

Owoce morza w fermentowanym pieprzu

Czarny ryż pachnący świeżym pieczywem, wędzona sól, olej z nasion maku czy pistacji, pieprz fermentowany według azjatyckiej receptury – to część nowej oferty Selgros i Transgourmet, którą pierwszy raz zaprezentowano właśnie wczoraj na targach EuroGastro. Wymienione produkty należą do marki Transgourmet Premium, już znanej na rynku niemieckim i francuskim, a teraz wprowadzanej do Polski.

Na targach stoiska Selgros Cash&Carry i Transgourmet, marek należących do Transgourmet Polska, przypominały średniej wielkości targ spożywczo-rybny. Ofertę premium uzupełniały bowiem produkty od Frische Paradies, dostawcy ekskluzywnych składników dań, w tym owoców morza i ryb.

Świeże ryby stanowiły największą atrakcję stoiska. Firma ma trzy kanały dystrybucyjne: 17 hal stacjonarnego handlu Cash&carry, Selgros Horeca oraz Transgourmet nastawiony na zbiorowe żywienie, kateringi. Firma współpracuje z marką Starwood w Polsce i w Niemczech oraz siecią Accor we Francji i Niemczech, a obecnie prowadzone są rozmowy o współpracy z Accorem nad Wisłą.