Austria promuje naturę i kryształy

Hotele, regiony geograficzne i atrakcje turystyczne zaprezentowały swoją ofertę na austriackich warsztatach dla branży turystycznej w Warszawie. 20 podmiotów z Austrii i 45 biur podróży z całej Polski wzięło udział w kolejnej, co wiosennej, edycji Austriackiego Workshopu, zorganizowanego przez Narodowe Biuro Promocji Austrii Austria.info. Dominowały propozycje z regionów, między innymi z Karyntii, Styrii, Górnej Austrii, tyrolskiego ośrodka narciarskiego Serfaus-Fiss-Ladis i miast – Salzburga i Innsbrucka. Był też Swarovski Kristallwellten, czyli muzeum sztucznych kryształów Swarovskiego w Wattens.

Wiedeń za oknem

Jedna sieć i jeden hotel, ale też należący do sieci postanowiły przedstawić swoje propozycje w Warszawie. Falkensteiner Hotels &Residences to austriacka sieć z 60-letnią tradycją. Małżeństwo Marii i Josefa Falkensteinerów zaczynało od małego pensjonatu w dolinie Puster w Południowym Tyrolu. Dziś sieć liczy 33 obiekty we Włoszech, Austrii, Chorwacji, Serbii, Czechach i na Słowacji.

– Nie zamierzamy otwierać hotelu w Polsce, bo to nie jest kierunek kojarzący się z wypoczynkiem – mówi z przekonaniem Pavlina Pecinkova, menedżer do spraw sprzedaży na Europę Środkowo-Wschodnią i Rosję. – Wypoczynek łączymy z ciepłym morzem. Polacy przyjeżdżają do nas, właśnie do naszych hoteli i apartamentów w Chorwacji, a zimą na narty do Austrii.

- Mamy bardzo zróżnicowane obiekty: dla rodzin, hotele miejskie, ze spa i wellness, sezonowe i całoroczne, ale również trzy hotele wyłącznie dla dorosłych. Latem otworzymy nowy hotel dla rodzin na wyspie Krk – dodaje Pecinkova.

Falkensteiner Hotels&Residences zna już polski rynek. Przedstawiciele tej sieci wystawiali się na targach TTWarsaw i Meet The Bidder dla branży spotkań i incentive w Warszawie.

Z kolei Sofitel Vienna to jedyny obiekt tej należącej do Accor Hotels sieci, który znajduje się w Austrii. – Zajmujemy centralną pozycję w sercu stolicy, blisko katedry świętego Szczepana i w odróżnieniu od innych obiektów pięciogwiazdkowych w obrębie Ringu, postawiliśmy na nowoczesną, minimalistyczną formę – wyjaśniał Sebastian Tiefenbacher, specjalista do spraw sprzedaży wiedeńskiego Sofitela. – Mamy pokoje jednobarwne: białe, zielone, szare, a także czarny apartament. Bez żadnych obrazów czy dekoracji, bo jedyną ozdobą ma być widok Wiednia za dużymi oknami. Nasi goście to głównie Niemcy, Austriacy, Anglicy i Francuzi. Polaków na razie nocuje u nas mało, ale czas to zmienić, dlatego pierwszy raz przyjechaliśmy do Warszawy – wyjaśnia Tiefenbacher.

Styria namawia na lato

Polacy zajmują szóste miejsce (3 procent) w rankingu obcokrajowców przyjeżdżających do krainy jezior, wina i oleju z pestek dyni. Wyprzedzają nas Austriacy i Niemcy, którzy stanowią 75 - 80 procent ogółu turystów, a dalej Węgrzy, Czesi i Szwajcarzy.

– Polacy chętnie jeżdżą u nas na nartach, ale chcemy zachęcić ich do odkrycia naszego regionu latem, bo hasło „Styria zielonym sercem Austrii" nie jest pustym sloganem – 60 procent naszych terenów zajmują lasy – przekonuje Carina Hoefler z działu marketingu Styrii. - Można tu wędrować i jeździć na rowerze. Mamy prawie 200 obiektów noclegowych, w tym sporo hoteli trzy i czterogwiazdkowych. Te ostatnie wybierają właśnie Polacy, choć wielu korzysta również z apartamentów. Ofertę uzupełniają dwa hotele pięciogwiazdkowe.

- Mój podziw wzbudza, że gros turystów indywidualnych decyduje się na podróż własnym samochodem, a to przecież długa trasa – dodaje Hoefler.

Morsy w Attersee

- Wielu Polaków przyjeżdża do nas nad jezioro Attersee – latem, aby żeglować, a zimą na nurkowanie – zdradza Christian Schilbauer, reprezentujący Salzkammergut na pograniczu landów Górnej Austrii, Salzburga i Styrii. – To największe jezioro rekreacyjne naszego obszaru, położone zaledwie 45 minut od Salzburga i dwie godziny od Wiednia. Cechuje je czysta woda z widocznością do 25 metrów, wielka ilość ryb i stałe, silne wiatry. Warto odkryć tutejsze tereny do wędrówek. Najlepszy okres dla nich przypada między kwietniem a majem oraz wrześniem i październikiem – opowiada.

Rejon dysponuje 230 obiektami zakwaterowania i 100 restauracjami. Znajduje się tu sporo szlaków tematycznych jak Szlak wynalazcy Viktora Kaplana w Unterach, Szlak artystów w Steinbach, które wraz z Weisenbach gościło niegdyś malarza Gusta Klimta, pianistę Friedricha Gouldę i kompozytora Gustawa Mahlera. Ten ostatni spędzał w końcu XIX wieku lato w zajeździe „Zum Hoellengebirge" – obecnie zajeździe i hotelu Foettinger w Steinbach.

Wśród gości Polacy plasują się na piątym miejscu po Austriakach, Niemcach, Czechach i Szwajcarach. Salzkammergut rozpoczął promocję na naszym rynku trzy lata temu. Osobno prezentowała się Górna Austria, mająca również w ofercie Attersee. – Od dwóch lat współpracujemy z Narodowym Biurem Promocji Austrii – opowiadała Jitka Zikmundowa, odpowiadająca za marketing swojego landu we wschodniej i środkowej Europie.

– Wystartowaliśmy jako kierunek zimowy. Sporty zimowe uprawiane są u nas w dwóch miejscach: w masywie Dachstein, gdzie jeżdżą zarówno rodziny, jak i freeridersi – najwyższy szczyt masywu sięga niemal 3000 metrów oraz Pyhrn-Priel, gdzie góry są nieco niższe. Ten pierwszy oferuje 10 tysięcy łóżek, drugi 5 tysięcy w hotelach trzy i czterogwiazdkowych oraz pensjonatach. To idealne miejsce dla rodzin – dodaje.

Górna Austria odnotowała w 2016 roku 3 miliony noclegów, z czego 70 tysięcy przypadło na Polaków. Bez wątpienia sporo z nich pozyskuje TUI, z którym Górna Austria współpracuje. – Jestem zaskoczona, że wasi touroperatorzy tak dobrze znają nasze tereny, powiedziałabym, że lepiej, niż my sami – komentowała Jitka Zikmundowa.

Świat sztucznych kryształów

W 2015 roku Świat Kryształów Swarovskiego obchodził 20-lecie działalności. Muzeum otwarte jest przez cały rok w przeciwieństwie do sąsiadującej z nim fabryki, w której kryształy są produkowane. – Rocznie zwiedza nas 700 tysięcy turystów – opowiadał Michael Eiter z D.Swarovski Tourism Services. – W tym Polaków szacuję na 5 tysięcy. Nasza propozycja dla touroperatorów to 50-procentowa zniżka na bilety, co oznacza, że grupa płaci tylko połowę. Zależy nam na polskim rynku, współpracujemy już z Itaką i Rainbow.

W tym roku muzeum powiększy się o instalacje w trzech nowych salach. Specjalnie dla dzieci powstała na zielonych terenach przed muzeum 20- metrowa wieża gier z trampolinami i zjeżdżalniami.

Przedstawiciele polskiej branży byli zadowoleni ze spotkania. - Na austriackich warsztatach jestem już drugi raz zachęcona tym, że za pierwszym razem znalazłam na nich nowe miejsce na narty dla naszych klientów – mówi Aneta Jodłowska z biura Wyjazdowi.pl z Poznania, specjalizującego się w wyjazdach zimowych.

- Takie warsztaty są nam bardzo potrzebne, bo zapewniają kontakt bezpośredni z przedstawicielami regionów i atrakcji turystycznych – oceniał Jakub Mojsiuszko z warszawskiego biura Feel the Flow. – Dlatego staram się w tego typu imprezach dla branży jak najczęściej uczestniczyć a potem korzystać z kontaktów.