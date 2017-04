W majówkę rusza Muzeum Magicznego Realizmu

Muzeum powstało w willi "Ochorowiczówka", którą wzniósł na początku XX w. psycholog, filozof, wynalazca, spirytysta i popularyzator Wisły Julian Ochorowicz. 1 maja przypadnie 100. rocznica jego śmierci.

W Muzeum obejrzeć można będzie ponad trzysta - pochodzących z kolekcji prywatnych - obrazów i rzeźb najbardziej znanych współczesnych twórców polskich, reprezentujących nurt magicznego realizmu. Są dzieła m.in. Zdzisława Beksińskiego, Jarosława Jaśnikowskiego, Dariusza Kalety, Artura Kolby, Marcina Kołpanowicza i Tomasza Sętowskiego. W Polsce nie ma drugiej tak dużej kolekcji o tej tematyce. Największe w Europie tego typu muzeum znajduje się w Holandii. Prezentuje ok. 200 prac.

W „Ochorowiczówce" znajdzie się też stała wystawa poświęcona życiu, twórczości, badaniom i wynalazkom Juliana Ochorowicza. - Zwiedzający znajdą w Muzeum unikalne dokumenty, maskę pośmiertną, pamiątki, rękopisy, ponad 100 książek, których był autorem lub do których przygotował słowo wstępne, listy pisane z Wisły i zdjęcia, które potwierdzają tak szerokie spektrum zainteresowań Juliana Ochorowicza. Był on także znakomitym deweloperem i budowniczym. Osobiście projektował wiele domków letniskowych w Wiśle, a następnie sprzedawał je lub wynajmował – wyjaśnia inicjator przedsięwzięcia Sebastian Chachołek.

Muzeum zajęło całą przestrzeń willi oraz dobudowany do niej pawilon. Całość ma powierzchnię ok. 700 m kwadratowych. - Długo szukaliśmy wyjątkowego miejsca, w którym moglibyśmy zaprezentować tak bogaty zbiór dzieł magicznego realizmu. "Ochorowiczówka" to miejsce szczególne, wyjątkowe pod kątem architektury, ale mające też własną duszę. A historia i dokonania jej budowniczego, Juliana Ochorowicza, jeszcze bardziej ową wyjątkowość podkreślają – opisuje Chachołek.

W willi Ochorowicza bywali m.in. Maria Konopnicka, Bolesław Prus i Władysław Reymont.

Chachołek mówi, że koszt gruntownej modernizacji willi, którą w 2014 r. strawił ogień, wyniósł ok. 3 miliony złotych. Prowadzony był z funduszy prywatnych.

Realizm magiczny to tendencja w sztuce, która wywodzi się z Niemiec doby lat 20. minionego stulecia. Jako pierwszy użył tego określenia krytyk sztuki Franz Roh. Artyści odwoływali się do wyobraźni, wierzeń ludowych i magii, wprowadzając do codzienności elementy irracjonalne i tajemnicze.

Julian Ochorowicz urodził się w 1850 roku. Był m.in. filozofem i psychologiem. Wykładał na uniwersytecie w Lwowie. W Paryżu prowadził badania nad hipnotyzmem. Był pionierem psychologii doświadczalnej i klinicznej. Podkreślał znaczenie psychologii dla medycyny. Badał zjawiska parapsychiczne.

Był pionierem w wielu dziedzinach techniki. Stworzył i opatentował mikrofon, a także telefon głośnomówiący, który przez specjalistów uznany został za jakościowo lepszy od wynalazku Bella. Przedstawił teoretyczne podstawy działania przekazu telewizyjnego.

Ochorowiczowi wiele zawdzięcza polska literatura. Był jednym z ideologów polskiego pozytywizmu. Był pierwowzorem dla postaci Juliana Ochockiego w „Lalce" Bolesława Prusa. - Prawdopodobnie w "Ochorowiczówce" Władysław Reymont zniszczył kilkadziesiąt stron pierwszej części "Chłopów" i zaczął pisać ją od nowa. Możliwe, że stało się tak pod wpływem rozmów z Ochorowiczem, który był jednym z nielicznych recenzentów pierwotnej wersji epopei – dodaje Chachołek.

Ochorowicz w Wiśle spędził 11 lat od 1901 roku. Zmarł w Warszawie.