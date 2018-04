Zebrała się nowa Rada POT. Andrzej Kindler przewodniczącym

Andrzej Kindler, wiceprezes Polskiej Izby Turystyki, stanšł na czele Rady Polskiej Organizacji Turystycznej. Nowa rada wybrała go jednogłoœnie

Dzisiaj odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady POT. Minister sportu i turystyki Witold Bańka wręczył jej członkom akty powołania. To właœnie minister dobiera ludzi do rady. Zgodnie z ustawš o POT, jedna trzecia musi pochodzić z administracji rzšdowej, jedna trzecia ma reprezentować samorzšd terytorialny, a jedna trzecia to przedstawiciele branży turystycznej. Minister może powołać od 12 do 18 członków. Kadencja rady trwa trzy lata. Bańka zaprosił do nie 15 osób.

Skład rady zmienił się radykalnie. Z poprzedniej - powołanej jeszcze przez poprzednika Bańki, Andrzej Biernata z PO - znalazły się w nowym ciele tylko trzy osoby: Andrzej Kindler z PIT, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik i zastępca dyrektora ds. turystyki w Urzędzie Miasta Krakowa Katarzyna Gšdek.

Na stanowisko przewodniczšcego nowa rada jednogłoœnie wybrała Kindler. Podobnie zaopiniowała kandydaturę Katarzyny Gšdek na stanowisko wiceprzewodniczšcej.

Po co jest Rada POT? Do jej kompetencji należy między innymi przyjmowanie projektów rocznych planów finansowych POT, programów działania POT, zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalnoœci POT, przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych POT, opiniowanie kandydatów na stanowisko prezesa i wiceprezesów POT, okreœlanie zasad wynagradzania pracowników POT i wymaganych kwalifikacyjnych tych pracowników.

Jak powiedział nam Andrzej Kindler, będzie to szczególna kadencja rady ze względu na wdrażanie obecnie w Polskiej Organizacji Turystycznej nowego statutu zmieniajšcego strukturę tej jednostki oraz majšcej nastšpić zmiany ustawy o POT, nad którš trwajš prace w ministerstwie. - Chciałbym, aby rada była miejscem rozmowy różnych œrodowisk i szczebli administracji na temat polskiej turystyki i jej promocji. Ważne jest ucieranie się opinii i przekazywanie ich potem do œrodowisk, które reprezentujš członkowie rady. Zależy mi, aby mocno zabrzmiało, że turystyka jest fragmentem gospodarki i że najważniejszy w tym wszystkim jest przedsiębiorca, bo on na końcu płaci podatki - mówi nam Kindler.

Pełna lista członków Rady POT:

1. Andrzej Kindler, wiceprezes Polskiej Izby Turystyki (przewodniczšcy)

2. Katarzyna Gšdek, zastępca dyrektora ds. turystyki w Urzędzie Miasta Krakowa, reprezentuje też Unię Metropolii Polskich (wiceprzewodniczšca)

3. Magdalena Jasińska, zastępca dyrektora departamentu programów ponadregionalnych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (sekretarz)

4. Robert Jakubik, zastępca dyrektora departamentu spraw społecznych i oœwiaty w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

5. Bartosz Nieœcior, dyrektor biura ministra œrodowiska

6. Patryk Demski, burmistrz Pelplina

7. Artur Komorowski, naczelnik kancelarii prezydenta miasta Przemyœla

8. Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza

9. Zbigniew Rasielewski, zastępca prezydenta Torunia

10. Jacek Borzyszkowski, wiceprezes Gminnej Organizacji Turystycznej w Sianowie

11. Marek Ciechanowski, przewodniczšcy Rady Krajowej Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

12. Wiesław Czerniec, prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Goœcinne"

13. Tomasz Różniak, skarbnik Stowarzyszenia „Wspólnota Polska"

14. Urszula Œlšzak, dyrektor departamentu współpracy z zagranicš w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

15. Krzysztof Strzałka, dyrektor departamentu dyplomacji publicznej i kulturalnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

W trakcie posiedzenia prezes POT Robert Andrzejczyk przedstawił nowym członkom Rady plany POT na 2018 rok.