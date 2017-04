Targi gastronomiczne i hotelarskie zapraszają

21. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2017 i 10. Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2017 odbywające się w Centrum Targowo-Kongresowym przy ul. Marsa 56c w Warszawie potrwają do piątku.

Będzie tam można jak co roku spotkać właścicieli i menedżerów hoteli, restauracji, kawiarni, cukierni, barów i szefów kuchni. Ofertę dla sektora HoReCa przedstawią wystawcy z Polski, a także 40 firm z zagranicy: Austrii, Belgii, Czech, Estonii, Francji, Hiszpanii, Kenii, Niemiec, Portugalii, Sri Lanki, Szwecji, Ukrainy i Włoch.

Świeże, pieczone, gotowane

Na EuroGastro i WorldHotel prezentowane będą wyposażenie kucheni, sal restauracyjnych i barów. Wśród tegorocznych nowości znajdą się m.in.: dyspenser pozwalający na przygotowanie, chłodzenie i wydawanie napojów w czterech różnych kategoriach, najwyższej klasy kapturowe zmywarki do naczyń czy czteromodułowy stół chłodniczy z możliwością dowolnego konfigurowania drzwi i szuflad. Poza tym zwiedzający poznają najnowsze oprogramowanie do obsługiwania gości i zarządzania lokalami oraz nowoczesne urządzenia fiskalne i artykuły POS.

Odrębny sektor zajmą żywność i napoje. Szeroki wybór świeżych ryb, owoców morza, mięs, wędlin, warzyw, ziół, przypraw i nabiału z pewnością ułatwi stworzenie wyjątkowego menu. Wyroby słodkie i słone, świeże i mrożone, do częściowego lub pełnego wypiekania. Nie zabraknie też nowinek, np. propozycji przygotowania koktajli, napojów typu smoothie czy potraw na bazie naturalnych soków. Inną nowością będą pierożki japońskie, których produkcja odbywa się na japońskich urządzeniach w oparciu o przepis japońskiego szefa kuchni. Targowe menu zamkną napoje: herbaty, naturalne soki i wody mineralne, wina, cydr, browary i alkohole rzemieślnicze. Wielu z oferowanych produktów będzie można skosztować podczas degustacji na stoiskach wystawców.

Do pokoju i na stół

Z wyposażenia wnętrz hotelowych wystawcy zaprezentują meble, systemy audiowizualne czy tekstylia. Będzie można również kupić odzież ochronną i środki czystości. Uzupełnieniem oferty, która podkreśli wygląd serwowanych w hotelowych restauracjach potraw, będą: zastawy, porcelana, szkło i galanteria stołowa.

W strefie Coffee Village znajdą się stoiska dostawców kawy, ekspresów i akcesoriów niezbędnych do jej przygotowywania. Będzie można porozmawiać tam z Alfem Kramerem, międzynarodowym ekspertem ds. kawy, Tomaszem Obracajem z Apro Trade i Akademii Kawy oraz z Agnieszką Rojewską, mistrzynią konkursów Polski Barista i Latte Art.

Odbędą się bezpłatne warsztaty dla baristów, menedżerów kawiarni i restauracji oraz miłośników kawy. Uczestnicy tych spotkań poznają sposoby pozyskiwania najlepszych ziaren, rodzaje kawy, jej pochodzenie i wezmą udział w warsztatach cup tastingu. Nie zabraknie szkolenia o wodzie, kluczowym składniku kawy.

W strefie kawowej odbędą się ponadto dwa konkursy. W trakcie 9. Olimpiady Kawy organizowanej przez firmę Apro Trade i MT Targi Polska pod patronatem Specialty Coffee Association of Europe, młodzi bariści zmierzą się w czterech dyscyplinach: „caffe latte and macchiato art", „coffee in good spirits", „espresso na czas" i „cup tasting". Kolejnym wydarzeniem będzie finał 2. Olimpiady Kawy dla szkół gastronomicznych, którego celem jest podniesienie poziomu edukacji i umiejętności baristów.

Spotkania z mistrzami sztuki kulinarnej

Szkolenia podczas EuroGastro i WorldHotelu to świetna okazja, by uzyskać cenne informacje o zarządzaniu biznesem gastronomicznym i hotelowym. Program wypełnią warsztaty, podczas których eksperci opowiedzą o rynku HoReCa, trendach i tworzeniu strategii w biznesie. Interesujący panel o wyzwaniach rynkowych poprowadzą przedstawiciele Krajowej Rady Gastronomii i Cateringu.

Poza tym odbędą się spotkania poświęcone zarządzaniu zespołem oraz budowaniu marki dobrego pracodawcy. Równie ciekawie zapowiadają się szkolenia z zakresu marketingu i promocji restauracji oraz rebrandingu. W programie znajdą się też szkolenia winiarskie, podczas których będzie można dowiedzieć się jak skutecznie sprzedawać wino w restauracji i dobierać asortyment. Będzie także okazja by spróbować win z hiszpańskiej winnicy Codorniu.

Każdego dnia zwiedzający będą mogli śledzić przebieg konkursów kulinarnych organizowanych przez znanych i cenionych szefów kuchni. Wygrana często otwiera młodym ludziom drzwi do kariery, dlatego ich zmagania dostarczą wielu emocji. W drodze do zwycięstwa liczyć się będzie czas, smak i wygląd przygotowanych potraw. Pierwszego dnia targów odbędzie się „Chef culinary cup" pod patronatem Jerzego Pasikowskiego. Kolejnego - w „Kulinarnym talencie" Roberta Sowy - wyłoniony zostanie szczególnie uzdolniony młody kucharz. Z kolei trzeciego dnia podczas „Festiwalu kuchni greckiej", organizowanego przez Teo Vafidisa, konkursowe potrawy przygotowane będą na bazie oryginalnych greckich produktów.

Laury dla wystawców

Tradycyjnie wystawcy targów uczestniczą w prestiżowym „Konkursie na najlepszy produkt targów EuroGastro 2017". Nagrodzonym produktom przyznane zostanie logo konkursowe „Najwyższa jakość targów EuroGastro 2017", czyli znak potwierdzający doskonałą jakość w branży HoReCa. Niezależne Jury, w skład którego wchodzą branżowi eksperci, wyłoni produkty w ośmiu kategoriach: „Wyposażenie zaplecza kuchennego - sprzęt ciężki i meble", „wyposażenie zaplecza kuchennego - sprzęt drobny i akcesoria", „wyposażenie sali restauracyjnej i baru", „sprzęt i akcesoria dla cateringu", „chemia, sprzęt czyszczący i odzież robocza dla gastronomii", „żywność dla gastronomii", „napoje alkoholowe i bezalkoholowe" oraz „szkolenia i edukacja w branży HoReCa". Również firmy, które zgłosiły swoje produkty do konkursu „The best of WorldHotel 2017" dowiedzą się, do kogo powędruje nagroda. Kategorie konkursowe to: „Wyposażenie hotelu i infrastruktury około hotelowej", „Urządzenia i sprzęt dla gastronomii hotelowej" oraz „Nowe technologie w zarządzaniu hotelem". Współorganizatorem konkursu jest Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego.

Dogodny dojazd

Na targi można dostać się pociągiem SKM lub Kolei Mazowieckich z dworca Warszawa Śródmieście, Warszawa Wschodnia lub Warszawa Zachodnia. Stacja docelowa, Warszawa Gocławek, znajduje się około 700 metrów od Centrum Targowo-Kongresowego. Z centrum Warszawy można również dojechać autobusami miejskimi - 514 i 520, z Ronda Wiatraczna - 173, 183, 315, z Dworca Warszawa Wschodnia - 315, z placu Szembeka - 245, z Gocławia (Ostrobramska) - 225, a z Ursusa i Ochoty - 401.

Targi EuroGastro i WorldHotel odbędą się 5 - 7 kwietnia. Szczegółowy program znajduje się na stronie www.eurogastro.com.pl i www.worldhotel.pl. Targi będą otwarte w godzinach 10.00 - 17.00.

Wstęp jest płatny, a wszystkich zwiedzających obowiązuje rejestracja. Cena biletu dla osób, które zarejestrowały się online wynosi 30 złotych za każdy dzień targów, a 60 złotych za trzydniowy karnet. Natomiast osoby, które zarejestrują się na miejscu, mogą kupić bilet w cenie 60 złotych za każdy dzień targów, a trzydniowy karnet za 120 złotych.