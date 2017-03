Mazowsze musi umieć się sprzedać

– Pracując na Mazowszu co dzień przekonuję się, że jest ono pełne ciekawych, atrakcyjnych miejsc, do których warto przyjechać. Problem w tym, żeby wyeksponować te walory i je sprzedać – wyjaśnił istotę problemu prezes MROT-u Jan Błoński. Chcemy przenieść działania turystyczne na wyższy, efektywniejszy poziom poprzez komercjalizację produktów turystycznych w obszarze sieci, które nam się dziś rysują. Od tego, w jakim stopniu nam się uda te zamierzenia zrealizować, zależeć będzie rozwój turystyki na Mazowszu.

Osiem asów w rękawie

Mazowsze ma osiem sieciowych produktów turystycznych, które powstawały od 2011 roku dzięki wdrożeniu przez MROT „Programu rozwoju sieciowych produktów Mazowsza". Rozwój poszczególnych sieci można podzielić na cztery stopnie zaawansowania. - Grupa pierwsza to najbardziej zaawansowane w komercjalizacji produkty, doceniające współpracę z nami i poważnie traktujące zobowiązania wynikające z uczestnictwa w projekcie – wyjaśniała wicedyrektor biura MROT Iwona Majewska. - Do tej grupy weszły: Weekend z Termami Mszczonów, Baśnie i Legendy Mazowsza, Industrialne Mazowsze, Wielki Gościniec Litewski oraz Szlak Folkloru i Smaków Mazowsza.

Druga grupa - Szlak Bitwy Warszawskiej 1920, Szlak Książąt Mazowieckich i Szlak Chopinowski – to produkty turystyczne, które znalazły się w zaprezentowanym na seminarium, nowym katalogu MROT-u „Produkty turystyczne województwa mazowieckiego". Publikację wydano w języku polskim i angielskim. - Każdemu produktowi poświęcona jest osobna rozkładówka, a składa się na nią wyeksponowana, główna atrakcja i opisy pozostałych punktów szlaku. Każdy produkt ma opis, adres i cenę – opisywał Hubert Gonera, dyrektor firmy Landbarnd, wydawcy katalogu.

Nim powstał katalog, oferty produktów z obu grup znalazły się w punktach informacji turystycznej na stojakach z ulotkami.

Komercjalizacja wielokanałowa

Zainicjowano też wzajemne promowanie się partnerów (produktów sieciowych) i promocję ofert w regionalnych i lokalnych serwisach turystycznych, aplikacjach mobilnych, regionalnej sieci infokiosków i mediach społecznościowych, na najważniejszych, krajowych targach turystycznych, w magazynie „Moda na Mazowsze" i w radiu.

Mówiąc o planach na ten rok, dyrektor Majewska zapowiedziała nasilenie działań z trzecią i czwartą grupą produktów. Trzecia jest - zdaniem autorów programu – najmniej jednolita i mogłaby rozwijać się lepiej. Liczy pięć produktów: Mazowsze na Filmowo, Skarbiec Mazowiecki, Kajakowe szlaki Mazowsza, Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej na Mazowszu oraz Śladami Nadbużańskich Tajemnic. Do grupy czwartej należą produkty, których liderzy nie wyrazili chęci dalszej współpracy: Mazowiecki Szlak Literacki, W kręgu żydowskiego dziedzictwa na Mazowszu i Opowieści z Narwi. Wobec grupy trzeciej i czwartej zastosowane zostaną te same działania promocyjne, co w wypadku dwóch pierwszych grup.

- Ponadto rozszerzymy listę sieciowych produktów turystycznych o produkt turystyki wodnej, produkt Kampinoskiego Parku Narodowego, produkt turystyki rodzinnej. Poza tym podzielimy dotychczasowy produkt Folklor i smaki Mazowsza na dwa osobne – podsumowała Majewska. Całość zakończy jesienią warsztat dla touroperatorów i biur podróży, zarówno krajowych, jak i obsługujących turystykę przyjazdową.

Gonera szacuje, że różnorodnymi kanałami będzie można dotrzeć z ofertą produktów nawet do miliona odbiorców. Warunek – wszystkie działania muszą odbyć się w ramach platformy współpracy i komercjalizacji produktów sieciowych, na którą złożą się: newsletter MROT-u (tysiąc odbiorców na tydzień), Magazyn „Moda na Mazowsze" (wydawany cztery razy w roku po 5 tysięcy egzemplarzy), portal Moda na Mazowsze do tworzenia pakietów aktywnych, profile na Facebooku, nowy nakład kart produktowych (336 tysięcy: po 8 tysięcy dla 42 punktów informacyjnych) i katalog.

Certyfikaty dla najlepszych

W trakcie seminarium wręczono również certyfikaty dla najlepszych produktów turystycznych województwa mazowieckiego za rok 2016. Otrzymali je: Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera, Park Rozrywki Julinek, Międzynarodowy Turniej Smaków na zamku w Liwie i Młyn Gąsiorowo, jako niezwykła oferta edukacyjna dla dzieci oraz Farma Iluzji.

– W tym roku Mazowsze na szczeblu ogólnopolskim zdobyło dwa certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej - dla Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera oraz dla Farmy Iluzji, i jak dotąd jest to nasz największy sukces – oceniła Iwona Majewska.