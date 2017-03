Na Pętli Żuławskiej - nowe szlaki wodne, przystanie i mosty

Pętla Żuławska to atrakcyjna turystycznie i przyrodniczo droga wodna o długości 303 km, łącząca ze sobą szlaki wodne Wisły, Martwej Wisły, Szkarpawy, Wisły Królewieckiej, Nogatu, Wisły Śmiałej, Wielkiej Świętej – Tugi, Motławy, Kanału Jagiellońskiego, rzeki Elbląg i Pasłęki, a także wody Zalewu Wiślanego. Jest częścią międzynarodowej trasy wodnej E70 Holandia – Litwa. Przebiega przez liczne obszary Natura 2000. Pomorski Urząd Marszałkowski podał, że w ubiegłym roku ze szlaku skorzystało 130 tysięcy żeglarzy.

Wicemarszałek województwa pomorskiego Ryszard Świlski przyznał, że modernizacja Pętli Żuławskiej to dla samorządu pomorskiego przedsięwzięcie strategiczne. - Realizując szereg nowych inwestycji, chcemy, aby akweny wodne Żuław i Zalewu Wiślanego stały się jeszcze bardziej atrakcyjne dla turystów: będziemy modernizować istniejące przystanie oraz zlikwidujemy bariery na szlakach wodnych – wyjaśnia.

Plan rozbudowy Pętli zakłada otwarcie trasy żeglugowej na Tudze, którą będzie można dopłynąć do Nowego Dworu Gdańskiego. Jak mówi Rafał Wasil z departamentu infrastruktury urzędu marszałkowskiego, powstaną mosty na Tudze, m.in. w Żelichowie i na Szkarpawie, a w Nowym Dworze Gdańskim - przystań żeglarska.

Rozbudowany ma być port jachtowy w Krynicy Morskiej. Dzięki budowie nowych pomostów pływających, liczba miejsc do cumowania jachtów zwiększy się do ponad 100, z obecnych ok. 80. Powstanie zaplecze sanitarne i socjalne, będzie też dźwig do wodowania jachtów.

W wielu miejscowościach nad Zatoką Gdańską powstaną nowe lub zostaną rozbudowane istniejące mariny. Nowa przystań posiadająca sto miejsc do cumowania ma powstać w Pucku. Mariny mają też powstać w Jastarni, Sopocie, Rzucewie i Rewie. W Gdańsku planowana jest rozbudowa przystani w Górkach Zachodnich, gdzie ma być ok. 200 miejsc do cumowania, o ok. 30 procent więcej niż jest obecnie oraz w Świbnie i w Sobieszewie.

Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 92 mln złotych. Pieniądze pochodzą głównie z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Pomorskiego na lata 2014-2020. Obiekty mają być oddane do użytku przed sezonem w 2019 roku.

Sieć portów, przystani żeglarskich i pomostów cumowniczych, które powstały w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I", został uznany za jedno z kluczowych przedsięwzięć turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Projekt realizowany jest przez partnerów samorządowych z województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz Regionalny Zarząd Gospodarki wodnej w Gdańsku.