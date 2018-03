Grecja przez 365 dni w roku

Wydłużenie sezonu turystycznego, wypromowanie nowych miejsc, rozwój turystyki tematycznej i otwarcie dla Grecji nowych rynków. To nasze cele na najbliższe lata - mówi Turystyce.rp.pl sekretarz generalny Greckiej Narodowej Organizacji Turystycznej Konstantinos Tsegas

Nelly Kamińska: Grecka turystyka ma się w ostatnich latach wyjštkowo dobrze. Ilu turystów odwiedziło Grecję w ubiegłym roku i jakie sš prognozy na rok 2018?

Konstantinos Tsegas, sekretarz generalny Greckiej Narodowej Organizacji Turystycznej (GNTO): Pod względem liczby turystów rekordy odnotowujemy od kilku lat. W 2016 roku Grecję odwiedziło 28 milionów turystów. Przypuszczamy, że w 2017 roku została złamana bariera 30 milionów turystów, wcišż jednak czekamy na oficjalne potwierdzenie (najnowsze dane Banku Grecji mówiš o 27 milionach turystów - red. Zobacz: "Grecja: Rok 2017 o 10 procent lepszy niż poprzedni"). Należy zauważyć, że dynamika wzrostu turystyki greckiej w latach 2015 i 2016 wyniosła ponad 7 procent, a więc dwa razy więcej niż œrednia na œwiecie. W pierwszych tygodniach 2018 roku jest ona nadal bardzo wysoka. Dobrze weszliœmy w ten rok i jeœli nie zdarzy się nic nieprzewidzianego, oczekujemy nowego rekordu.

Jakie rynki majš dla Grecji kluczowe znaczenie?

Pod względem liczby turystów przodujš: Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Francja i Rosja. W 2017 roku Polska zajęła w tym rankingu siódmš pozycję.

Jak oceniłby pan potencjał polskiego rynku? Przez ostatnie trzy lata Grecja była na pierwszym miejscu, jeœli chodzi o zorganizowane letnie wyjazdy zagraniczne Polaków. W tym roku jest podobnie, ale dynamika wzrostu zainteresowania Grecjš jest dużo mniejsza, widać, że działa konkurencja - do gry wracajš Egipt, Turcja i Tunezja.

Uważam, że Grecja nadal będzie pierwszym celem polskich turystów. Polacy wcišż nie odkryli wszystkiego, co oferuje nasz kraj, zwłaszcza poza sezonem letnim. Będziemy więc intensywnie promować mniej znane w Polsce miejsca i formy turystyki, m.in. agroturystykę, turystykę zimowš, religijnš, aktywnš, gastronomicznš, sportowš, biznesowš, objazdowš czy city breaki.

Wasze Ministerstwo Turystyki już od dwóch lat pracuje nad nowym wizerunkiem Grecji jako kierunku całorocznego. Jakie sš pomysły na wydłużenie sezonu?

Grecja jest idealnym miejscem do uprawiania turystyki przez 365 dni w roku. To jest nasze przesłanie, z którym chcemy trafić do odbiorców z całego œwiata, przede wszystkim poprzez rozwijanie turystyki tematycznej. Staramy się kreować popyt na turystykę nietypowš, proponujšc wcišż nowe produkty i usługi. Mamy wiele ukrytych skarbów, które chcemy pokazać œwiatu. Ich atutem jest doskonała relacja ceny do jakoœci.

Grecja to nie tylko plaże, ale również miejsca archeologiczne, zabytkowe klasztory i koœcioły, oœrodki sportów zimowych, sieć oznakowanych szlaków turystycznych, jeziora i rzeki oraz wyjštkowa, oparta na autentycznych lokalnych produktach, kuchnia, która jest integralnš częœciš kultury regionów Grecji kontynentalnej i wysp.

W promocji wykorzystujemy m.in. narzędzia internetowe, takie jak wyszukiwarki, portale społecznoœciowe, strony rezerwacyjne i informacyjne, współpracujemy również z największymi organizacjami turystycznymi i liniami lotniczymi na œwiecie. Cel jest jeden - przycišgnięcie do Grecji jak największej liczby turystów.

Czy staracie się pozyskać dla Grecji nowe rynki?

Plan Ministerstwa Turystyki, który wciela w życie GNTO, zakłada uplasowanie Grecji w pierwszej dziesištce najpopularniejszych krajów na œwiecie. Nie osišgniemy tego, skupiajšc się wyłšcznie na tradycyjnych rynkach. Dzięki działaniom promocyjnym, m.in. udziałowi w targach turystycznych, nasza obecnoœć jest już od trzech lat mocno odczuwalna w Izraelu, Libanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kuwejcie, Arabii Saudyjskiej, Iranie, Indiach, Chinach czy Korei Południowej. Staramy się zainteresować naszš ofertš turystów o wysokich dochodach i takichż wymaganiach. Oczywiœcie nie zaniedbujemy przy tym tradycyjnych, głównie europejskich rynków, których wzmacnianie i mobilizowanie jest jednym z celów Ministerstwa Turystyki i GNTO.

Jakie sš największe wyzwania, z którymi mierzy się dzisiaj grecka turystyka? Wydaje się, że doœć poważnym problemem zatłoczenie popularnych oœrodków turystycznych.

Właœnie dlatego promujemy mniej znane regiony, w których można spędzać czas także poza œcisłym sezonem. Dbamy o zrównoważony rozwój, rozładowanie napływu turystów do najpopularniejszych oœrodków i rozłożenie w czasie sezonowego natężenia ruchu turystycznego.

Żeby dostać się na mniejsze wyspy trzeba często korzystać z promów. Brak bezpoœrednich połšczeń odstrasza turystów. Także polskie biura podróży wycofywały się z niektórych kierunków, jak na przykład Paros i Naxos. Jak zatem zachęcić do wypoczywania na mniej popularnych wyspach?

Szybkie statki i promy kursujš wiele razy dziennie. Trzy- lub czterogodzinna podróż nie powinna być problemem dla kogoœ, komu zależy na doœwiadczeniu czegoœ wyjštkowego.

W Grecji z roku na rok roœnie popyt na turystykę luksusowš. Czy planujecie jakieœ inwestycje w obiekty najwyższej klasy?

Hoteli cztero- i pięciogwiazdkowych mamy około tysišca, ale nie zapominajmy o schroniskach, apartamentach, domach wakacyjnych i willach turystycznych, które standardem nie ustępujš hotelom najwyższej klasy. Zainteresowanie krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw inwestycjami w wysokiej jakoœci obiekty jest spore i odpowiada rosnšcemu popytowi.

W cišgu ostatnich dwóch lat inwestorzy przedstawili projekty 300 hoteli cztero- i pięciogwiazdkowych o œredniej pojemnoœci ponad 300 łóżek każdy. W 2017 roku powstało 21 nowoczesnych obiektów noclegowych, a inwestycje na ten cel wyniosły ponad 4,1 miliarda euro. Kolejne projekty będš realizowane w następnych latach.

Hotelarze obawiajš się, że turystów odstraszy nowy podatek obowišzujšcy w Grecji od tego roku. Czy pana zdaniem ich obawy sš uzasadnione?

Od 1 stycznia 2018 roku obowišzuje w Grecji opłata œrodowiskowa za noc w wysokoœci 0,5 euro w hotelach jedno- i dwugwiazdkowych, 1,5 euro w trzygwiazdkowych, 3 euro w czterogwiazdkowych i 4 euro w pięciogwiazdkowych. Klient płaci bezpoœrednio w hotelu i nie jest obcišżony VAT-em. Podobne opłaty sš stosowane od lat za granicš, sšdzę, że nasi goœcie sš już do nich przyzwyczajeni.

Jakie sš plany GNTO na najbliższe lata?

Nasze cele to wydłużenie sezonu turystycznego, promocja nowych kierunków, rozwój turystyki tematycznej i otwarcie dla Grecji nowych rynków. Zgodnie z wyliczeniami Œwiatowej Organizacji Turystyki jesteœmy obecnie w pierwszej piętnastce najpopularniejszych kierunków turystycznych na œwiecie, a chcemy awansować do pierwszej dziesištki.

A jakie sš plany GNTO względem polskiego rynku?

Będziemy nadal umacniać wizerunek Grecji, organizujšc konferencje, warsztaty dla branży turystycznej, wystawy i kampanie reklamowe. Budżet jest mały, ale postaramy się, by działania promocyjne były konkretnie ukierunkowane i przyniosły możliwie najlepsze rezultaty.