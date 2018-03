Targi Globalnie: Nelly Mała Reporterka i tłumy Ślązaków

Ponad 200 wystawców, prawie 300 godzin imprez towarzyszšcych, 3 strefy tematyczne, 2 regiony partnerskie – tak prezentuje się w liczbach, 24. edycja Międzynarodowych Turystyki Globalnie w Katowicach

W czasie targów Globalnie, które trwajš od 23 marca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym tradycyjnie najbogatsza jest oferta krajowa. Województwo Œwiętokrzyskie przywiozło swojš słynnš już srebrnš kapsułę, w której wnętrzu ukryte jest kino 5D. Ta mobilna promocja regionu sprawdziła się już wczeœniej na wielu imprezach wystawienniczych, nie tylko w Polsce. Tym razem ekspozycja zdobyła nagrodę dla najlepszego stoiska Globalnie 2018.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Dinozaury i pszczoły

- Pokazujemy w naszym kinie filmy o regionie. Dzięki efektom takim jak woda, wiatr i zapach, przenosimy zwiedzajšcych w Œwiętokrzyskie – opowiada Jacek Kowalczyk, prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Œwiętokrzyskiego. - W czasie targów promujemy nowy projekt „Kielce raj dla dzieci", którego inauguracja nastšpi 1 czerwca. Jest z nami Bałtów, miejscowoœć która oprócz tego, że znana jest z parku dinozaurów stawia też na pszczoły i organizuje największš imprezę pszczelarskš w Polsce, czyli Œwięto Pszczoły.

Drugi region partnerski targów to Dolny Œlšsk, z bogatš ofertš m.in. muzeum Karkonoskie Tajemnice w Karpaczu, również zdecydował się na interaktywnoœć i interakcje z odwiedzajšcymi imprezę. - Mamy warsztaty malowania ceramiki, specjalny ekran, gdzie można stworzyć własnego Ducha Gór, a także okulary VR, dzięki którym można poczuć, jak wyglšda prawdziwy ski-raft, czyli spływ pontonem po rzece Bardo. Chcemy by nasze stoisko żyło, nie ograniczamy się tylko do rozdawania folderów – podkreœla Piotr Wnukowicz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnoœlšskiego.

Region Œlšski reklamuje się jako miejsce z pozytywnš energiš. Oferuje góry, jeziora, zabytki poprzemysłowe i kulturowe dziedzictwo UNESCO. Jak podkreœla Agnieszka Sikorska, dyrektor biura Œlšskiej Organizacji Turystycznej różnorodnoœć to atut regionu. - Z nowoœci polecam rowerowš trasę do uprawiania downhillu prowadzšcš z Koziej Góry w Bielsku-Białej. Dzięki instruktorom i dobrej jakoœci sprzętowi, po odpowiednim przeszkoleniu z pozoru ekstremalna jazda po stoku staje się bezpieczna i dostępna właœciwie dla każdego rowerzysty. Na stoisku Industrialne Zabrze z kolei, opowiadamy o planowanym na czerwiec otwarciu dla turystów Głównej Sztolni Dziedzicznej Kopalni Luiza, a także rozdajemy 20 procentowe zniżki na zwiedzanie Kopalni Guido z nowym poziomem 355, gdzie na tzw. ekstremalnej trasie można poczuć na własnej skórze, na czym polegał górniczy trud – dodaje Agnieszka Sikorska.

Zdjęcie z chorwackimi piłkarzami

Wœród zagranicznych wystawców nie sposób pominšć silnej reprezentacji Chorwacji obecnej na trzech stoiskach: Dalmacji, regionu Kvarner i półwyspu Istria. - Chcemy stworzyć nowy motyw przyjazdów do Chorwacji – mówi dyrektor biura Narodowej Organizacji Turystycznej Chorwacji w Polsce Agnieszka Puszczewicz. - Pragniemy zwrócić większš uwagę na kulturę, żeby nasi goœcie częœciej próbowali lokalnej kuchni i win. Chorwacja czeka na Polaków. W zeszłym roku było ich u nas aż 930 tysięcy, a w tym sezonie chcemy przekroczyć milion. Za przykład nowej promocji państwa można uznać pojawienie się na targach drużyny Hajduka-Split. Piłkarze najstarszego klubu piłkarskiego w Chorwacji, po rozdaniu autografów i zrobieniu sobie pamištkowych zdjęć z fanami rozegrali mecz przyjaŸni z Górnikiem Zabrze.

Na polskich turystów czekajš także sanatoria w Truskawcu na Ukrainie i Słowacy, którzy zachęcajš do przyjazdu folklorem, degustacjš win i słowackiej „whisky", której historię można poznać w Nestville Parku na Spiszu z nowš ekspozycjš rzemiosł ludowych i gorzelnictwa.

Również Czesi, co roku obecni na targach Globalnie nie zasypiajš gruszek w popiele. - Mamy gamę wystawców ze wszystkich czeskich regionów. Dużym zainteresowaniem cieszš się nasze cišgle rozwijajšce się szlaki rowerowe. Z okazji 100-lecia powstania Czechosłowacji promujemy także słynne czeskie marki, np. Muzeum Skody w Mladej Boleslav czy architekturę okresu międzywojnia – zaznacza Anna Gruszczyńska z przedstawicielstwa Czech Tourism w Polsce.

Mała Nelly przycišga tłumy

Dzięki współpracy z lokalnymi partnerami powstały strefa: edukacyjna, rozrywki i sportowa. Za pierwszš odpowiedzialne jest Muzeum Œlšskie w Katowicach, które na bazie wystawy „Na tropie Tomka" oraz serii powieœci Alfreda Szklarskiego opracowało krainę zabaw plastycznych i gier planszowych. Za drugš - Œlšskie Wesołe Miasteczko Legendia, które wraz ze swojš nowš atrakcjš, kolejkš górskš w stylu dark ride, przypomniało legendę o Bazyliszku. W strefie sportu rozgoœcił się Everest Climbing z ruchomš œciankš wspinaczkowa i symulatorem lotu. Miłoœnicy wspinaczki mogš wzišć udział w konkursie. Tych ostatnich nie brakowało, na wielu stoiskach przygotowano konkursy wiedzy o danym miejscu czy regionie. Nowoœciš jest konkurs dla publicznoœci – questing.

- Współpracujemy z Fundacjš Questing Wyprawa Po Skarb. Dla nas zorganizowali grę targowš, polega na tym, że co 10 minut startujš pary, które majš za zadanie trafić do wyznaczonych wystawców, odpowiedzieć na pytania na ich stoisku otrzymać od nich pieczštki i ułożyć hasło, w jak najkrótszym czasie. Znajomoœć topografii, logicznego myœlenia i umiejętnoœci komunikacyjne nagradzamy atrakcyjnymi wycieczkami do Włoch, noclegami np. w zamku Ksišż i innymi super-nagrodami – zachęca Katarzyna Szczytowska, organizator targów.

Konkursy znalazły swoich odbiorców. Pani Grażyna Bialik z Sosnowca, która zdobyła nagrodę w jednym z nich nie kryła zadowolenia. - Na targach można wiele dowiedzieć się, spróbować lokalnych przysmaków. Wystawcy sš bardzo mili i pomocni. Szukam nowoœci, ale chętnie wróciłabym np. do Bułgarii, by zobaczyć jak się zmieniła przez ostatnie lata.

Zakres tematyczny 24. edycji targów obejmuje także konferencje branżowe, m.in. na temat wiodšcy imprezy, tj. turystyka przyszłoœci. Nie zabrakło także spotkań z prawdziwymi podróżnikami. Był wœród nich Jaœ Mela, opowiadajšcy o wyzwaniu, jakim jest radzenie sobie z niepełnosprawnoœciš, o backstage'u pracy fotografa „National Geographic" mówił Marcin Dobas. Największš publicznoœć zgromadziło jednak spotkanie z najmłodszš globtroterkš, autorkš kilku ksišżek – Nelš Małš Reporterkš. Chętnych na prelekcję i spotkanie z podróżniczkš było tak wielu, że sprzedaż biletów w kasach została wstrzymana na ponad pół godziny ze względów bezpieczeństwa!

Okazuje się, że turystyka może budzić wielkie emocje. W niedzielę targi Globalnie czekajš na zwiedzajšcych do godz. 16.00.