La Mer - nowa plaża Dubaju

Ponad 130 sklepów, dwa i pół kilometra piaszczystego wybrzeża, place zabaw, wypożyczalnie sprzętu sportowego i park trampolin - to atrakcje oferowane przez nowš dubajskš plażę, La Mer

Dotychczas głównymi plażami Dubaju były JBR i Kite Beach.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Plaża Jumeirah, ze względu na położone przy niej dziesištki luksusowych hoteli i szerokš promenadę, jest odwiedzana od rana do póŸnej nocy. Jest to również najbardziej fotogeniczna plaża metropolii. Jak opisuje Visit Dubai, mało kto potrafi oprzeć się pokusie, by leżšc na piasku z seriš gigantycznych wieżowców w tle, nie zrobić sobie zdjęcia.

Natomiast Kite Beach znana jest ze względu na znajdujšce się przy niej liczne punkty gastronomiczne, bary i restauracje oraz bliskie sšsiedztwo luksusowego hotelu Burdż al-Arab. Ta plaża, ze względu na swojš szerokoœć i wielkoœć, regularnie goœci dubajskie festiwale, m.in. jedzenia i fitnessu.

Nowa plaża, La Mer, stworzona przez dubajskiego dewelopera Meraas, położona jest w modnej, nadmorskiej dzielnicy Jumeirah. Teren La Mer to 2,5 km piasku na częœciowo zrekultywowanych gruntach. ZnaleŸć tam można ponad 130 sklepów, kawiarni i restauracji. La Mer zaplanowano także jako miejsce do aktywnego wypoczynku. Obok placów zabaw czy wypożyczalni sprzętu sportowego znajduje się tam park trampolin Hawa Hawa, pierwszy tego typu park z olbrzymimi trampolinami w kształcie wydm zlokalizowany poza Japoniš, skšd pochodzi ten nietuzinkowy pomysł.

Jak opisuje Visit Dubai, pobyt w La Mer z łatwoœciš można połšczy ze zwiedzaniem innych atrakcji Dubaju. Plażš znajduje się w odległoœci krótkiego spaceru od słynnego Etihad Museum i Dubajskiego Kanału Wodnego. Nowa dubajska plaża oddawana jest do użytku w dwóch etapach. Pierwszš częœć ukończono 15 paŸdziernika 2017 roku. Druga - La Mer Wharf - skoncentrowana będzie wkoło aquaparku, w którym znajdzie się także pierwszy park surfingowy w regionie. W tej częœci planowane sš ponadto nowe inwestycje hotelowe, apartamenty, a także kino, sklepy, kawiarnie i restauracje. Otwarcie drugiego etapu planowane jest w maju 2018 roku.