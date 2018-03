Siedem pomysłów na rodzinną zabawę w Dubaju

Tych, którzy szukajš sposobu, by wiosnš spędzić trochę czasu z rodzinš, Dubai Tourism zaprasza na nowe, ekscytujšce atrakcje. Od sportów plenerowych, przez kursy gotowania, po wystawy sztuki

Dubai Tourism przygotował krótki przewodnik dla rodzin, w którym opisuje najlepsze dostępne wiosnš rozrywki w tym mieœcie.



Wypróbuj safari

Wiosnš Dubaj zaprasza na safari. Wizyta w tym nietypowym zoo może być bowiem dużš frajdš dla całej rodziny. Oprócz bliskich spotkań z faunš i florš w Dubai Safari przygotowano szereg atrakcji edukacyjnych. Na goœci czeka całe mnóstwo nauki i zabawy pod okiem specjalnie przeszkolonych przewodników. W kompleksie regularnie odbywajš się też liczne imprezy okolicznoœciowe, np. z okazji Œwiatowego Dnia Pandy czy Œwiatowego Dnia Żaby.

Gotuj z werwš

Kursy kulinarne to okazja, by nauczyć się podstaw i udoskonalić niektóre przydatne na co dzień umiejętnoœci, bez względu na to, czy jest się poczštkujšcym szefem kuchni czy rodzicem, który dba o rozwój swojego dziecka. Butik kulinarny (Culinary Boutique) w Jumeirah to szkoła gotowania i kawiarnia, organizujšca specjalistyczne kursy poœwięcone różnym rodzajom kuchni. Ponadto zaprasza na kursy "Dzień rodziny" i "Lekcje gotowania dla dzieci", przygotowywane z myœlš o rodzinach i najmłodszych kucharzach.

Pędzle w dłoń

Dubaj zaprasza też do The Jam Jar w dzielnicy Al Quoz w Dubaju. Można tu wynajšć potrzebne akcesoria malarskie, a następnie puœcić wodze fantazji w pracowni artystycznej. Sš tu pędzle, farby, płótna i życzliwi pracownicy, służšcy wsparciem tym, którzy szukajš pomocy lub inspiracji. Po zakończeniu zajęć gotowe dzieło można zabrać do domu.

Plusk!

Zdaniem władz metropolii mało jest miejsc lepszych do nauki i zabawy niż Legoland Dubai, park stworzony z myœlš o rodzinach z dziećmi w wieku od 2 do 12 lat. Dubai Tourism zaprasza więc na podbój Minilandu, w którym znajduje się kolekcja znanych dubajskich budowli i innych słynnych obiektów z całego œwiata, wykonana wyłšcznie z klocków lego. Ciekawa będzie też wizyta w The Factory, gdzie można zobaczyć, jak powstajš niektóre produkty (albo zabrać do domu samodzielnie zaprojektowane klocki lego).

Witaj przygodo

Dla tych, którzy majš dzieci uwielbiajšce strumienie, wodospady, fontanny, drzewa i ogrody z domkami na drzewie, drewniane pomosty i sieci do wspinaczki, zabawy w piasku, domowe zoo czy błotnš kuchnię, przygotowano wycieczkę do parku XPark Jr. To miejsce stworzone z myœlš o najmłodszych poszukiwaczach przygód. Znajduje się niedaleko XDubai Skatepark w Jumeirah, w pobliżu plaży Kite Beach. Tu dzieci mogš w bezpiecznych warunkach uczyć się podejmowania ryzyka, rozwijać pewnoœć siebie, poznać nowych znajomych, pobudzić wyobraŸnię i w pozytywny sposób pokonać własne ograniczenia. Już wkrótce w parku będš odbywać się specjalne programy dla grup, obejmujšce m.in. budowanie szałasów, zajęcia plastyczno-techniczne i przygotowywanie ogniska.

Wskocz na deskę

W XDubai Skatepark dostępne sš rampy o każdym poziomie trudnoœci. W ofercie sš również zajęcia poprawiajšce technikę jazdy. Całoœć znajduje się niedaleko Kite Beach, rodzice majš więc dużo miejsc, z których mogš bezpiecznie obserwować wyczyny swoich pociech. Jeżeli dzieciaki wolš wypróbowywać nowe triki bez nadzoru, mogš wpaœć do jednej z pobliskich kafejek lub restauracji przy plaży. Na plaży naprzeciwko skateparku znajdujš się też ogólnodostępne boiska do siatkówki, gdzie każdy, kto nie wyszalał się wystarczajšco na desce, może rozegrać towarzyski mecz. W Zoo Skatepark w Al Quoz znajduje się natomiast największa w Dubaju kryta hala do jazdy na desce.

Gry i zabawy

Wszystkich fanów minigolfa Dubai Tourism zaprasza do Tee and Putt. To jedyne miejsce w Zjednoczonych Emiratach Arabskich ze œwiecšcym w ciemnoœciach oœrodkiem gry w golfa. Niedawno wprowadzono tu nowš rozrywkę, która łšczy grę w minigolfa z ideš pokoju zagadek (escape room). Œmiałkowie muszš zmierzyć się z tajemniczymi zadaniami golfowymi i w cišgu godziny rozwišzać dziewięć zagadek przy dziewięciu dołkach.