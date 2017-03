Katowice dobrze zarabiają na kongresach

Raport powstał w oparciu o badania uczestników organizowanych w Katowicach spotkań konferencyjnych, prowadzone przez dr. Krzysztofa Cieślikowskiego z katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego we współpracy z katowickim samorządem.

Samorządowcy oceniają, że wyniki raportu potwierdzają, iż Katowice są przygotowane do organizowania i obsługi spotkań konferencyjnych i wydarzeń biznesowych. W odniesieniu do 2015 roku liczba ludzi, którzy odwiedzili stolicę Górnego Śląska, w związku z organizowanymi tu konferencjami czy targami, wzrosła o ok. 180 tysięcy, czyli prawie o 31 procent (wobec niespełna 582,5 tysiąca ludzi w roku 2015).

- To pokazuje, że sprawdza się nasza, konsekwentnie realizowana, strategia ukierunkowana na rozwój turystyki biznesowej, ściąganie nowych imprez biznesowych oraz rozwijanie tych, które już przyciągnęliśmy. W tym roku w Katowicach odbędzie się prestiżowy WOMEX, czyli Targi Muzyki Świata, jesteśmy także najpoważniejszym kandydatem do organizacji Szczytu Klimatycznego ONZ w 2018 roku - mówi prezydent Katowic Marcin Krupa.

Według samorządowców tysiące gości w niespełna 300-tysięcznych Katowicach to realne zyski dla miasta i mieszkańców - rozwija się zaplecze hotelowe i konferencyjne, zarabiają firmy cateringowe, restauratorzy, taksówkarze czy handlowcy. Z raportu wynika, że w zeszłym roku uczestnik konferencji, korzystający z noclegu, wydał średnio w Katowicach 534 złotych (w tym średnio 279 złotych na nocleg), natomiast ci, którzy w mieście nie nocowali, ale np. zrobili zakupy czy zjedli obiad, zostawili tu średnio 161 złotych.

Przeciętne obłożenie pokojów hotelowych w katowickich obiektach w 2016 roku wyniosło około 65 procent, co w porównaniu z rokiem 2015 oznacza wzrost o 5 procent.

Średnio każdy uczestnik konferencji wydał w Katowicach 187,90 złotych, czyli o prawie 14 złotych więcej niż rok wcześniej (wzrost o prawie 8 procent). Średnia nie jest jednak miarodajna, ponieważ prawie 40 procent uczestników badania nie wydało w Katowicach ani złotówki; wprawdzie, jadąc na konferencję, kupowali paliwo, bilety czy inne usługi, ale w innych miastach.

Uśredniając wydatki tych, którzy - nie nocując w stolicy Górnego Śląska - coś w Katowicach kupili, oraz pozostałych, wypada 77 złotych na osobę. Tyle wynosi przeciętna kwota wydana przez osobę, która przyjechała do miasta na jednodniową konferencję. Łączne wydatki wszystkich uczestników katowickich spotkań w 2016 roku autorzy raportu oszacowali na ponad 116 mln złotych, wobec prawie 78,3 mln złotych rok wcześniej.

- Co ważne, wiele osób, które przyjeżdżają do Katowic w celach biznesowych, chętnie tu wraca, by np. z całą rodziną iść na koncert Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w jednej z najlepszych sal koncertowych świata, czy też wybrać się na jeden z katowickich festiwali znanych w całej Europie. To doskonała promocja Katowic – ocenia prezydent Krupa.

Otwarte w marcu 2015 roku Międzynarodowe Centrum Kongresowe było w zeszłym roku gospodarzem 220 spotkań konferencyjnych i wydarzeń biznesowych, w których wzięło udział prawie 530,7 tysiąca uczestników. Oznacza to, że obiekt szybko stał się najpopularniejszym miejscem organizacji tego typu imprez w mieście i całej aglomeracji katowickiej.

Właśnie w marcu zeszłego roku w MCK odbyła się największa impreza biznesowa w Polsce - międzynarodowe targi gier komputerowych i oprogramowania Intel Extreme Masters. W ciągu trzech dni Centrum odwiedziło ok. 114 tys. ludzi, a przy obsłudze imprezy pracowało 1,3 tys. osób. W 2017 roku, kiedy targi i mistrzostwa świata w grach podzielono na dwa weekendy, impreza przyciągnęła ponad 150 tysięcy odwiedzających.

Wśród najważniejszych organizowanych w MCK imprez była też kolejna edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego, która zgromadziła w minionym roku ponad 8 tysięcy osób. Połączone z halą Spodka MCK to obecnie największa zadaszona powierzchnia konferencyjna w Polsce.

W sumie w całym 2016 roku w stolicy Górnego Śląska zorganizowano łącznie ponad 6,3 tys. konferencji i wydarzeń, z których ponad 1,3 tysiąca (21 procent) trwało dwa dni i dłużej - liczba imprez trwających dłużej niż dzień wzrosła o ponad 15,5 procent.

Najczęściej (prawie 77 procent) uczestnicy konferencji przyjeżdżają do Katowic samochodami. Chwalą dobre połączenia drogowe stolicy Górnego Śląska z innymi miastami, oczekiwaliby jednak np. poprawy dostępności i jakości komunikacji publicznej oraz zwiększenia liczby miejsc parkingowych w centrum miasta.

W świetle badań Katowice postrzegane są jako atrakcyjne miejsce na rynku turystyki konferencyjnej i wydarzeń biznesowych. Zaspokajają bowiem - wskazuje raport - oczekiwania delegatów w najważniejszych dla nich aspektach miasta konferencyjnego, jak dostępność komunikacyjna, baza konferencyjna i gastronomiczna. Przeważająca większość badanych delegatów ponownie przyjechałoby na konferencję do tego samego obiektu w Katowicach.