Świętokrzyskie inwestuje w przyrodę i zabytki

Na ponad 42 miliony złotych opiewajš kosztorysy czterech inwestycji służšcych turystyce w województwie œwiętokrzyskim. Marszałek Adam Jarubas podpisał dzisiaj umowy na ich dofinansowanie

Kielce dostanš dofinansowanie na „Rozbudowę Ogrodu Botanicznego w Kielcach w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego" (w ramach Działania 7.2 „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla okreœlonych obszarów") i na „Rozbudowę infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce" (Działanie 6.3 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Œwiętokrzyskiego na lata 2014 – 2020").

Poniżej dalsza częœć artykułu

Inwestycje zakładajš budowę oczek wodnych, udostępnienie podziemnych struktur (pustek), stworzenie alej, œcieżek i nasadzeń specjalistycznych zgromadzonych w odpowiednich kolekcjach i działach tematycznych. Zaprojektowano 3 zbiorniki wodne do prezentacji różnej roœlinnoœci wodnej i przybrzeżnej. W obrębie południowo-wschodniej częœci ogrodu w formacjach skalnych zlokalizowane sš pustki geologiczne wykryte w trakcie badań terenowych za pomocš georadaru. W ramach inwestycji zostanš one przystosowane do zwiedzania i oznakowane. W celu uatrakcyjnienia centralnej częœci ogrodu zaplanowano niewielki wodospad. Ogród Botaniczny sšsiaduje z najstarszym w Kielcach rezerwatem krajobrazowo-leœnym Karczówka i Chęcińsko-Kieleckim Parkiem Krajobrazowym powołanym m.in. w celu ochrony i promocji walorów przyrody nieożywionej Kielc. Wartoœć projektu to ponad 9,1 mln złotych, w tym dofinansowania unijnego ponad 6,3 mln złotych.

Inwestycje zakładajš budowę oczek wodnych, udostępnienie podziemnych struktur (pustek), stworzenie alej, œcieżek i nasadzeń specjalistycznych zgromadzonych w odpowiednich kolekcjach i działach tematycznych. Zaprojektowano 3 zbiorniki wodne do prezentacji różnej roœlinnoœci wodnej i przybrzeżnej. W obrębie południowo-wschodniej częœci ogrodu w formacjach skalnych zlokalizowane sš pustki geologiczne wykryte w trakcie badań terenowych za pomocš georadaru. W ramach inwestycji zostanš one przystosowane do zwiedzania i oznakowane. W celu uatrakcyjnienia centralnej częœci ogrodu zaplanowano niewielki wodospad. Ogród Botaniczny sšsiaduje z najstarszym w Kielcach rezerwatem krajobrazowo-leœnym Karczówka i Chęcińsko-Kieleckim Parkiem Krajobrazowym powołanym m.in. w celu ochrony i promocji walorów przyrody nieożywionej Kielc. Wartoœć obu projektów dotyczšcych Geoparku to ponad 23 mln złotych, w tym dofinansowania unijnego ponad 19 mln złotych.

Umowa z Powiatem Kazimierskim obejmuje „Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego". Polegać to będzie na budowie œcieżki edukacyjno-przyrodniczej jako asfaltowej drogi dla rowerów (dostępnej dla pieszych) zlokalizowanej w pasie zlikwidowanej kolejowej linii wšskotorowej. Całkowita długoœć trasy wyniesie 37,9 km. Trasa będzie położona na terenach gmin: Kazimierza Wielka, Czarnocin, Opatowiec, Wiœlica. Przebieg œcieżki ma obejmować Nadnidziański Park Krajobrazowy i obszar Natura 2000. Projekt obejmuje oznakowanie trasy, miejsca edukacji ekologicznej i budowę infrastruktury towarzyszšcej. Wartoœć projektu: 8,2 mln złotych. Kwota dofinansowania to 6,9 mln złotych.