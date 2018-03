Grecja dopłaci TUI do promocji

1,8 miliona euro dostanie Grupa TUI od Greckiej Organizacji Turystycznej na promowanie tego kierunku. Na Polskę przypadnie z tej puli 47,6 tysišca euro - informuje portal Tornos News

Grecka Organizacja Turystyczna (Greek National Tourism Organization, GNTO) okreœliła wysokoœć dopłaty do kampanii promocyjnej zaplanowanej na ten rok przez Grupę TUI. GNTO chce współpracować z koncernem, ponieważ podsumowanie akcji za zeszły rok pokazało, że inwestycja się opłaciła. W tym roku TUI dostanie nieco ponad 1,8 miliona euro, a pienišdze będš rozdzielone na poszczególne kraje, w których działa touroperator. Polsce przypadnie 47,6 tysišca euro, Niemcom - 393,8 tysišca, najwięcej, bo 458 tysięcy pójdzie zaœ do brytyjsko-irlandzkiego oddziału firmy. Kwota, która pozostanie w budżecie, podzielona zostanie między akcje promocyjne w krajach skandynawskich, Belgii, Holandii, Francji, Austrii, Szwajcarii, Rosji i na Ukrainie. Grupa TUI dołoży do promocji około 3 milionów euro.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Celem promocji ma być utrzymanie liczby turystów, którzy odwiedzili Grecję w 2017 roku. Pienišdze będš wydawane na różne akcje, a ich rodzaj zależeć będzie od specyfiki poszczególnych rynków.