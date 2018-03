Niemieccy turyści na ITB: W Polsce byliśmy, Polskę lubimy

Na rodzinne wakacje nad morze, na zabiegi zdrowotne do uzdrowiska, na aktywny wypoczynek w Wielkopolsce lub do rodzinnych stron na Mazurach – to najczęstsze cele i kierunki przyjazdu niemieckich goœci do Polski

W niedzielę zakończyły się największa na œwiecie targi turystyczne ITB Berlin. Z Polski wystawiały się tam biura podróży, regiony, uzdrowiska, miasta. Dużo mniej niż trzy lata temu, kiedy jeszcze można było na promocję turystycznš zdobyć dotacje unijne. Ale i tak wystawcy wracajš zadowoleni. Zadowoleni byli też odwiedzajšcy, z którymi rozmawiała Turystyka.rp.pl

Ogórkiem po Pradze - to się podoba

- Za rok wrócimy tu z naszymi zabytkowymi samochodami – fiatem 126p i 125p. A przed targami postawimy autobus Jelcza, zwany ogórkiem – zapowiadajš Rafał Pawełek i Artur Głowacki z warszawskiej firmy WPT 1313. Ich biuro specjalizuje się w organizowaniu zwiedzania Warszawy samochodami pamiętajšcymi czasy PRL. Na ladzie stoiska wystawili modele tych aut. Musieli bronić ich przed zwiedzajšcymi, bo każdy widzšc takš flotę pytał, czy może jeden model wzišć.

Zobacz więcej zdjęć z polskiego stoiska na ITB

Na targi do Berlina przyjechali pierwszy raz. I sš zachwyceni. Po pierwszych, branżowych, dniach skończyły im się foldery po angielsku. Nie spodziewali się takiego zainteresowania. Zdobyli wiele kontaktów od niemieckich organizatorów wyjazdów. – Oni szukajš oryginalnych pomysłów na wyjazdy firmowe, wieczory kawalerskie czy gry miejskie – my to wszystko możemy zaoferować – wyjaœnia Pawełek.

Jak zapewnia, jego firma WPT 1313 z warszawskiej Pragi, może zorganizować imprezę dla każdego – na kilka jak i na kilkaset osób. - Wprawdzie nasza flota to 13 dużych i 6 małych fiatów i dwa „ogórki", ale w razie czego możemy pożyczyć od innych kolekcjonerów więcej wozów.

- Byliœmy już na targach w Barcelonie i w Londynie, ale dopiero tutaj zdobyliœmy tak dużo kontaktów – dodaje.

Innego touroperatora reprezentuje Julia Zarycka. Firma nazywa się terra polonia i powstała w Krakowie. W turystyce przyjazdowej stawia dopiero pierwsze kroki, chociaż stoi za niš doœwiadczony zespół, bo terra polonia jest spółkš córkš biura podróży zajmujšcego się od 11 lat turystykš wyjazdowš, terra ventura. – Nie mamy katalogu z gotowymi wycieczkami po Polsce. Każdš imprezę przygotowujemy na indywidualne zamówienie klientów – wyjaœnia Zarycka.

Przy jej stoliku, który jest częœciš stoiska Małopolski, zarówno w dni branżowe jak i w dni kiedy targi sš dostępne dla szerokiej publicznoœci zawsze ktoœ o coœ pyta. Dlatego Zarycka wróci do Krakowa z pękiem wizytówek od firm niemieckich, z którymi być może uda się nawišzać współpracę. Nie wyklucza, że terra polonia wróci do Berlina za rok.

Powietrze czyste jak w Kołobrzegu

Kołobrzeg i jego uzdrowisko żyje w dużej mierze z klientów niemieckich. - Dla nas targi w Berlinie to impreza prestiżowa, kogo jak kogo, ale Kołobrzegu nie może tu zabraknšć – opowiada Joanna Pawlak z biura prezydenta Kołobrzegu.

Miasto jest otwarte na każdego turystę. – Mamy i pięciogwiazdkowy hotel, i kompleks apartamentów i œwietny czterogwiazdkowy kemping. Cišgle zresztš powstajš nowe obiekty lub modernizujš się stare. Niemcy korzystajš ze wszystkich form zakwaterowania. A przycišgajš ich nasze usługi uzdrowiskowe – opowiada Pawlak.

I zapewnia, że Kołobrzeg nie jest wyłšcznie celem zdrowotnych podróży emerytów, ale także atrakcyjnym miejscem na wakacje dla całych rodzin z dziećmi. Cały czas miasto inwestuje – teraz na przykład kończy ostatni odcinek promenady nadmorskiej. Wprowadziło też system rowerów miejskich, ich operatorem jest ta sama firma, która robi to w Poznaniu i Berlinie, jeœli ktoœ jest tam zalogowany, łatwo skorzysta też z dwóch kółek w Kołobrzegu.

Nie bez znaczenia jest też najnowsza inwestycja – miasto dofinansowało powstanie punktu pomiaru jakoœci powietrza. – Turystów interesuje w jakich warunkach będš odpoczywać. Dzięki naszym pomiarom możemy pokazać, że ze względu na położenie miasta w Kołobrzegu powietrze jest czystsze niż w Szczecinie czy Koszalinie, z którymi mieliœmy dotšd uœrednione pomiary – wyjaœnia Pawlak. – Na przykład w styczniu pomiary pokazały, że w Kołobrzegu było najczystsze powietrze na całym Pomorzu Zachodnim – dodaje.

Parowozy, łódki i rowery dla aktywnych

Na stoisku Wielkopolski i Poznania piętrzš się foldery, przewodniki, mapy. Za ladš przewodniczka i pracownica Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Daria Miedziejko ze swadš opowiada po niemiecku zainteresowanym goœciom o wszystkich atrakcjach. – Pytajš co mogš zobaczyć w Poznaniu, a co w okolicy. Jako że jestem też przewodnikiem mogę im o wszystkim coœ opowiedzieć. Mniej ich oczywiœcie interesuje szlak Piastów i poczštków państwowoœci polskiej, za to kiedy powiem, że pałac w Kórniku projektował Karl-Friedrich Schinkel od razu zaczynajš słuchać pilniej. Poza tym sš pod wrażeniem naszego szlaku wodnego, Wielkiej Pętli Wielkopolski, i jedynego stałego połšczenia kolejš parowš z Wolsztyna do Leszna i całej parowozowni w Wolsztynie – relacjonuje. - Opowiadam im też o dzikiej, naturalnej Warcie czy o szlakach rowerowych – biorš chętnie materiały na ten temat.

- Niemców interesuje też dobre jedzenie, a tego u nas w Wielkopolsce nie brakuje i o tym też mamy foldery – pokazuje Miedziejko.

W rodzinne strony

Większoœć odwiedzajšcych polskie stoisko to małżeństwa w wieku 50 i więcej lat. Ale zdarzajš się też młodsze rodziny z małymi dziećmi.

Do tej ostatniej grupy należy Steffan, który odwiedza targi z trzema synami: Maxem, Frido i Theo. Na polskie stoisko trafili przypadkiem, chodzšc po całych targach, ale właœnie tutaj zatrzymali się na dłużej, bo niemal przy każdym wystawcy można czegoœ spróbować lub sš interesujšce urzšdzenia lub zajęcia. Teraz akurat chłopcy wsiadajš do pontonu przywiezionego przez ... Na pytanie, czy byli w Polsce Stefan odpowiada, że nie, ale zaraz się poprawia – dzieci były z matkš w Międzyzdrojach. Bardzo im się podobało, dlatego w tym roku wybierajš się ponownie gdzieœ na wybrzeże Bałtyku. Gdzie? Niestety, tego żaden z nich nie potrafi powtórzyć.

Już kilka razy byli w Polsce Maria i Dieter z Saksonii Anhalt. Jak mówi Maria, stamtšd pochodzili jej przodkowie ze strony matki. Na polskim stoisku znaleŸli się więc nieprzypadkowo. Oglšdajš mapy i foldery dotyczšce Warmii i Mazur, bo ten region chcš odwiedzić ponownie. Sš zadowoleni z materiałów i z informacji, które uzyskali od polskiej obsługi.

Na Mazury, ale nie tylko, bo był też w Tatrach, regularnie wraca mocno starszy pan, który jak opowiada, urodził między Allenstein (Olsztynem) a Osterode (Ostródš). – Jestem reliktem przeszłoœci – mówi o sobie. Widzšc zainteresowanie dziennikarza sięga do plecaka i wyjmuje ksišżkę o tych terenach napisanš przez siebie. Wspomina, że chciałby jeszcze napisać drugš, tym razem o stosunkach niemiecko-polskich w Prusach Wschodnich od czasów Krzyżaków. Ponieważ wybiera się w rodzinne strony ponownie, na targach zbiera materiały, żeby być na bieżšco i sprawdzić, co się tam zmieniło od jego ostatniej wizyty dwa lata temu.

Bilety na grudzień już kupione

Christina i Peter wypoczywali w zeszłym roku w Bułgarii. Odwiedzili więc przez sentyment stoisko tego kraju, które sšsiaduje ze stoiskiem polskim. Z daleka widać makietę Kanału Elblšskiego, to zwróciło ich uwagę, zatrzymali się więc, by dowiedzieć się czegoœ o tym miejscu. - Bardzo spodobało nam się polskie stanowisko, a ponieważ już kiedyœ byliœmy w Polsce, pomyœleliœmy, że teraz wyjedziemy tam z okazji naszej rocznicy œlubu - deklarujš. – Zawsze starannie przygotowujemy się do wyjazdów, więc i tym razem zebraliœmy informacje. Mamy wszystko czego nam trzeba – dodajš.

Już teraz swojš podróż zimowš planujš Brigitte i Klaus z Berlina. Jak mówiš, wybierajš się tam grupš przyjaciół, majš już kupione bilety samolotowe i zarezerwowane noclegi w Olsztynie. Chcš tam spędzić w grudniu cztery dni. – To będzie nasz pierwszy wyjazd do Polski. Słyszeliœmy, że miasto jest piękne i że wszystkie koœcioły, które nas interesujš będš otwarte - mówiš. Liczš też, że odwiedzš jarmark œwišteczny. Ponieważ jednak nie zamierzajš poprzestać na samym mieœcie, szukali wiadomoœci o całym regionie. – Uzyskaliœmy wyczerpujšce informacje, w bardzo sympatycznej atmosferze, a kolorowe zdjęcia na stoisku Warmii i Mazur jeszcze nas utwierdzajš, że dobrze wybraliœmy – dodajš.