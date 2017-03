Najwyższa Komisja zadba o turystykę w Egipcie

Jak informuje dziennik "Daily News Egypt", w skład nowej komisji wejdą ministrowie turystyki i lotnictwa, gubernatorzy Południowego Synaju, regionu Morza Czerwonego i Luksoru oraz 7 inwestorów z branży turystycznej, a także eksperci z kraju i zagranicy. Decyzja o utworzeniu nowego organu zapadła w czasie spotkania premiera Szerifa Ismaila z inwestorami turystycznymi, które odbyło się w początkach marca w Szarm el-Szejk.

Kamel Abu Ali, szef Stowarzyszenia Inwestorów Regionu Morza Czerwonego, mówił w rozmowie z dziennikiem, że głównym zadaniem komisji będzie stworzenie planu marketingowego i promocyjnego dla całego kraju. Nowy organ ma też przeanalizować skutki podniesienia cen wiz wjazdowych do Egiptu i przygotować studium porównawcze dotyczące wysokości cen paliwa lotniczego oraz opłat za start i lądowanie, a także zakwaterowania w krajach, które konkurują z Egiptem o turystów. Powołując nową komisję, premier zgodził się także wstępnie na przesunięcie terminu spłaty zobowiązań przedsiębiorców turystycznych wobec różnych urzędów do końca tego roku.

Pierwszemu posiedzeniu komisji przewodniczyły prezydent kraju Abdel Fattah Al-Sisi, w czasie którego dyskutowano możliwości wprowadzenia polityki otwartego nieba, co miałoby zachęcić prywatnych przewoźników do włączenia lotów do Egiptu do swoich siatek. Prezydent podkreślił znaczenie promocji Egiptu oraz zaznaczania jego różnorodności, a także konieczność stworzenia analizy rozwoju sieci dróg na Południowym Synaju. Mówił też o planowanym utworzeniu w tym regionie mieszkań socjalnych dla pracowników zatrudnionych w sektorze turystycznym.