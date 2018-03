Miasta historyczne pod presją turystów

Jak pogodzić potrzeby mieszkańców z oczekiwaniami turystów w miastach, w których tych drugich przybywa w lawinowym tempie – zastanawiali się uczestnicy konferencji „Miasta historyczne 3.0", która odbyła się w czwartek i pištek w krakowskim Centrum Kongresowym ICE

Amsterdam, miasto, w którym historia i kultura sšsiadujš z coffee shopami i klimatem czerwonej dzielnicy. Edynburg, stolica Szkocji słynšca z dorocznych festiwali, a ze względu na ogrom zabytków nazywana Atenami Północy. W końcu liczšca dwa tysišce lat Bregencja, położona nad jeziorem Bodeńskim, z charakterystycznš wieżš œw. Marcina wznoszšcš się w œredniowiecznym centrum, przycišgajšca rzesze turystów także wielkš atrakcjš kulturalnš - Festiwalem Bregenckim. Przykłady tych trzech historycznych miast i ich problemy z masowš turystykš posłużyły jako punkt wyjœcia do dyskusji, wymiany doœwiadczeń i porównań podczas pierwszej edycji konferencji „Miasta historyczne 3.0" 1-2 marca w Krakowie pod patronatem Organizacji Miast Œwiatowego Dziedzictwa. Prelegenci z Holandii, Szkocji, Austrii, Francji, Włoch, Czech, Finlandii, Węgier i Polski opowiadali m.in. o pozytywnych i negatywnych aspektach turystyki w zabytkowych europejskich miastach.

Œmiecš, hałasujš, korkujš

– Dochody z turystyki sš dla Krakowa i wszystkich miast historycznych ważnš pozycjš w budżecie – mówił witajšc goœci prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. - Dzięki wielowiekowemu dziedzictwu i silnej ofercie turystycznej, miasta historyczne wzmacniajš tożsamoœć mieszkańców, integrujš gospodarki regionów i tworzš markę krajów.

Jednak boom turystyczny lub – jak dosadniej mówiš sami mieszkańcy – najazdy hord turystów, obok pozytywnego wpływu przynoszš także niekorzystne zjawiska. Dlaczego? Przede wszystkim jest ich za dużo. Życie w tłumnie odwiedzanych miastach stało się ucišżliwe, coraz trudniej się w nich mieszka. Najdobitniej pokazały to ostatnie wakacje, kiedy mieszkańcy wielu historycznych miast, takich jak Barcelona, Wenecja, Dubrownik, Florencja czy Praga, organizowali protesty przeciw przytłaczajšcemu ruchowi turystów i ich zachowaniu. Co zarzucajš odwiedzajšcym? Zawłaszczanie miejsc publicznych, zostawianie ton œmieci, wzmaganie korków na ulicach, powodowanie hałasu, szczególnie w nocy, pijackie ekscesy i przyczynianie się do wzrostu czynszów.

Więcej hoteli, mieszkań do wynajęcia, restauracji i klubów powoduje, że centra historycznych miast wyludniajš się. Czy zatem mieszkańcy i odwiedzajšcy stojš po przeciwnych stronach? Jak ich pogodzić?

Nocne życie wymaga majora

„Mieszkańcy a odwiedzajšcy – w poszukiwaniu jakoœci i komfortu" – brzmiała dalsza częœć tytułu kongresu, a jego motto to: Mam szczęœcie mieszkać tam, dokšd inni mogš przyjechać tylko na chwilę. Tematykę obrad omawiano w trzech panelach. – Pierwszy to „Miasto 24 godziny", a więc wszelkiego rodzaju przedsiębiorczoœć prowadzona na rzecz turystów przez lokalnych przedsiębiorców, która może trwać nawet całš dobę – mówił we wprowadzeniu dr Bartłomiej Walas, dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. - Panel drugi dotyczy relacji między mieszkańcami i turystami. Jak ich połšczyć? Konieczne jest wzajemne zrozumienie, bo tylko taki efekt będzie satysfakcjonujšcy. Trzeci panel zajmie się koncepcjš smart city: Co zrobić, kiedy dzielnice zmieniajš swój standard bšdŸ swojš funkcję? W Krakowie mamy przykład, że zmieniajš swojš funkcję z mieszkalnej na usługowš - wyjaœniał.

W temacie „Miasto 24 godziny" za studium przypadku posłużył Amsterdam. - Życie miasta historycznego, pełnego turystów i studentów, nie kończy się o godzinie 20 – podkreœlał Mirik Milan, nocny burmistrz Amsterdamu (night mayor of Amsterdam). - Nocnych burmistrzów majš już Paryż, Zurych, Londyn, Berlin i Tuluza; myœlš o nich także inne miasta. To osoba, która zajmuje się organizowaniem nocnego życia w swoim mieœcie. Jest to całkiem nowa funkcja. W Amsterdamie taki burmistrz działa jako ciało doradcze, organizacja pozarzšdowa. Główny cel to podsuwanie pomysłów, jak animować i organizować życie nocne bez szkody dla mieszkańców i w porozumieniu z nimi.

Życie nocne miasta to kluby, sceny muzyczne, imprezy artystyczne, galerie, restauracje i kawiarnie, a także sprawna komunikacja. Zatrudnienie znajduje tutaj wielu ludzi, różne zawody połšczone sš z gospodarkš nocnš. - Staramy się wycišgnšć turystów ze œcisłego centrum – mówił Milan. - Wprowadziliœmy także na ulice pracowników społecznych, których zadaniem, w razie agresywnych i hałaœliwych zachowań turystów, jest rozładowywanie napięć w sposób stonowany i przyjacielski. Mieszkańcy Amsterdamu mówiš, że nasza działalnoœć zmieniła ich życie.

Ile techniki, ile historii?

Wprowadzenie do drugiego panelu konferencji „Dobre życie vs. atrakcyjna destynacja?" John Donnelly, szef marketingu Edynburga poœwięcił trzem elementom: mieszkańcom, odwiedzajšcym go turystom i biznesowi. - W tych obszarach musi istnieć równowaga, konieczne jest wzajemne zrozumienie – zaznaczał. - Do naszego miasta przyjeżdża bardzo wielu turystów, zwłaszcza w sierpniu, kiedy w Edynburgu odbywa się aż siedem różnych festiwali. Wszystko skupia się w historycznym centrum, które całkowicie się wtedy blokuje. Krótkoterminowy wynajem mieszkań powoduje, że rosnš koszty. Mieszkańcy opuszczajš strefy turystyczne. Konieczna jest aktywizacja mieszkańców w przedsiębiorczoœć na rzecz odwiedzajšcych.

Panel trzeci „Dla kogo smart city?" poœwięcony został roli nowych technologii w funkcjonowaniu miast historycznych. Jako przykład posłużyła Bregencja. Zastanawiano się, na ile nowe technologie majš służyć mieszkańcom, a na ile odwiedzajšcym? Czy koncepcja inteligentnego zarzšdzania miastem uwzględniajšca wielowymiarowš - społeczno-kulturowš, technologicznš, gospodarczš - zmianę przestrzeni miejskiej wytrzyma próbę czasu? I czy najnowoczeœniejsze rozwišzania technologiczne, wygoda, wysoki standard życia zbudowane z koncepcjš smart city nie kłócš się z atmosferš miast historycznych? Wysoka jakoœć życia mieszkańców i turystów musi być nadrzędnym celem lokalnych strategii zrównoważonego rozwoju.

Międzynarodowe spotkanie zwieńczyło podpisanie przez jego uczestników deklaracji współpracy

"Reprezentanci miast deklarujš wolę współpracy, której celem jest wymiana doœwiadczeń, dobrych praktyk, poszukiwanie podobnych lub wspólnych rozwišzań prawno-finansowych, zarzšdzania miastem pod kštem organizacji turystyki i życia mieszkańców, komunikacji marketingowej oraz zagospodarowania przestrzennego.

Rekomendowanymi formami współpracy sš: