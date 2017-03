Petersburg z własnymi centrami turystycznymi

Pierwszy punkt informacyjny Visit Petersburg zostanie otwarty w ciągu nadchodzących dni w Paryżu. Do końca tego roku agencja odpowiedzialna za promocję turystyczną miasta zamierza uruchomić przynajmniej 10 takich placówek, m.in. w Tajpej i w Hongkongu, a także we Włoszech, Szwecji i na Łotwie.

Andriej Muszkarew, dyrektor Komitetu do spraw Rozwoju Turystyki Petersburga, mówi, że projekt realizowany jest na podstawie partnerstwa publiczno-prywatnego bez angażowania środków z budżetu miasta. Uczestniczy w nim firma Lex Systems, zajmującą się wydawaniem wiz do Rosji w ponad 30 krajach na całym świecie. Obecnie jest ona właścicielem 80 takich biur, m.in. w Chinach.

W biurach informacji turystycznej klienci będą mogli zasięgnąć informacji na temat Sankt Petersburga, jego hoteli i atrakcji turystycznych, a także dowiedzieć się, jak najłatwiej dotrzeć do miasta.

Szacuje się, że w 2017 roku do Petersburga przyjedzie co najmniej 7 milionów turystów, czyli więcej niż w roku 2016, kiedy miasto odwiedziło 6,9 miliona gości (w tym 2,8 miliona z zagranicy). Metropolia chce by w ciągu najbliższych siedmiu lat, czyli do 2023 roku, liczba przyjezdnych sięgnęła 13 milionów.