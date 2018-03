Disney rozbudowuje paryskie miasteczko

Dwa miliardy euro wyda The Walt Disney Company na rozbudowę parku rozrywki pod Paryżem

Robert A. Iger, prezes The Walt Disney Company ogłosił, że firma wyda 2 miliardy euro na inwestycje w parku Disneyland Paris. Rozbudowa będzie trwała kilka lat i obejmie atrakcje skoncentrowane wokół bohaterów uniwersum Marvela, Krainy Lodu i Gwiezdnych Wojen. Iger zapowiada, że parku pojawiš się też nowe elementy. Plany rozbudowy firmy przedstawił już prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi.

Jak podkreœla firma, ogłoszona inwestycja to jeden z najambitniejszych projektów realizowanych w tym obiekcie od czasu jego otwarcia w 1992 roku. Jej skala ma też być dowodem na zaangażowanie amerykańskiego koncernu w rozwój marki Disneya w Europie.

– Jesteœmy optymistycznie nastawieni do przyszłoœci Disneylandu Paris i będziemy dalej inwestować w długofalowy sukces marki – mówi Iger. Jak dodaje park już teraz jest jednym z najpopularniejszych w Europie. Od 1992 roku odwiedziło go ponad 320 milionów goœci, co przełożyło się na 6,2-procentowy udział w przychodach francuskiej branży turystycznej. W parku pracuje ponad 16 tysięcy ludzi o stu różnych narodowoœciach.

Inwestycje będš realizowane w kilku etapach. Pierwszy rozpocznie się w 2021 roku i obejmie rozbudowę Walt Disney Studios Park. Powstanš tam trzy nowe strefy nawišzujšce do przygód postaci z trzech popularnych produkcji wytwórni należšcych do Disneya. Dodatkowo firma stworzy jezioro, które będzie centralnym punktem łšczšcym nowe częœci ze starymi.

Wiosnš 2017 roku Disneyland Paris obchodził 25-lecia powstania. Z tej okazji pojawiły się w nim nowe atrakcje, zakończono też dwuletni program modernizacji. Oprócz odnowienia niektórych obiektów wprowadzono też nowe przedstawienia, m.in. „Mickey i magicy". Zostało ono nagrodzone w rywalizacji na najlepszš produkcję teatralnš przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Parków Rozrywki i Tematycznych.