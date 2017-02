Młyn Hilberta czeka na otwarcie dla turystów

Parowóz z lat 50., wagony z lat 20. i 30. zeszłego stulecia - to zabytkowy skład, który w najbliższą niedzielę będzie kursował z Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej do Dzierżoniowa, gdzie znajduje się XIX-wieczny Młyn Hilberta. To zapowiedź nowego życia, jakie czeka na zamknięty dotychczas zabytek.

- To XIX-wieczny zabytek techniki, który zachował się w bardzo dobrym stanie - opisuje Katarzyna Szczerbińska-Tercjak, dyrektor Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej.

Młyn Hilberta, podobnej jak Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku, jest pod opieką Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska. Fundacja chce, aby w czerwcu zabytek na stałe został udostępniony zwiedzającym.

Młyn – jak podkreśliła Szczerbińska-Tercjak – ma kompletną, sprawną linię do przemiału zboża. Historia tego zabytku sięga pierwszej połowy XIX wieku. W 1837 roku śląski przemysłowiec i filantrop Karol Zygmunt Hilbert uruchomił w Bielawie pierwszy na Śląsku parowy młyn. Po 30 latach zdecydował się przenieść działalność do Dzierżoniowa, gdzie w budynku dawnej farbiarni uruchomił nowy zakład.

Szczerbińska-Tercjak podaje również, że fundacja zamierza w najbliższym czasie otworzyć dwie filie Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku. - Będzie to Parowozownia w Dzierżoniowie oraz Muzeum Technik Rolnych w Piotrowicach Świdnickich koło Jaworzyny Śląskiej - wyjaśnia dyrektor.