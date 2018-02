Mołdawia to (w)inny kraj

Piękne krajobrazy, smaczna bałkańska kuchnia, niskie ceny i... dobre wino! To zalety odkrywanego dopiero przez polskich turystów kierunku - Mołdawii

Mołdawia wpisuje się w coraz modniejszy trend slow living, czyli zwolnienia tempa życia i delektowania się przyjemnoœciami, jakie ze sobš ono niesie. Wiejski wypoczynek blisko natury, ale w obiektach z infrastrukturš na wysokim poziomie, jedzeniem przygotowanym według dawnych receptur i degustacjš wina w winnicach, w których butelkę dobrego, stołowego trunku można kupić już za 3 euro, to na naszym rynku turystycznym coœ odmiennego. Coœ, czego szukajš teraz wymagajšcy klienci.

- Z Mołdawiš sporo nas łšczy: historycznie kiedyœ mieliœmy przecież wspólnš granicę, a teraz mieszka tam wielu Polaków. Nie tylko w Kiszyniowie, ale i w mieœcie Bielce czy w miejscowoœci Styrcza zwanej „małš Warszawš" – zauważa Przemysław Młodziński, Polak pracujšcy w winnicy Asconi.

Polskie œlady

- Mołdawia to inny kraj niż wszystkie pozostałe – przekonuje Eugent Jarcutchi z mołdawskiego biura podróży Corina Travel, wskazujšc atuty, jakie różniš go od Zachodu. – Nasz produkt to nie wódka, ale wino. Różni się ono przy tym od francuskiego czy włoskiego, bo mamy czystszš wodę, mikroklimat i, poza powszechnie znanymi, również własne szczepy winoroœli, jak Feteasca Negra. Poza tym mamy konkurencyjne, czyli zdecydowanie mniejsze, ceny jako dopiero wschodzšcy kierunek turystyczny – dodaje.

Corina Travel działa na rynku jako touroperator turystyki przyjazdowej od 1992 roku. Ma własny, czterogwiazdkowy obiekt Manhattan Hotel&Restaurant. - Organizujemy wycieczki po winnicach, zwiedzanie miast i monasterów, wyjazdy do Naddniestrza – wylicza zachęcajšco Jarcutchi.

- Byłem jesieniš na targach turystycznych TT Warsaw i nawišzałem ze dwadzieœcia kontaktów z polskimi biurami podróży zainteresowanymi wysyłaniem klientów do Mołdawii – opowiada Jarcutchi. – Mam nadzieję, że Polacy będš teraz liczniej przyjeżdżać, zwłaszcza, że i zwykli warszawiacy wykazywali wielkie zainteresowanie naszym krajem.

- Wielu ludzi ma jednak błędne wyobrażenie o Mołdawii, myœlš że jesteœmy Rosjanami, a my nigdy nimi nie byliœmy. Mój prapradziad był Polakiem, nazywał się Żarkuski – wyjaœnia Jarcutchi.

Od 22 lat w Kiszyniowie działa Visit Moldova, operator turystyczny systematycznie rozwijajšcy ofertę. – Mamy zarówno tradycyjne programy zwiedzania, jak i te przygotowywane na specjalne życzenie klienta – wyjaœnia Tatiana Ursu, odpowiedzialna w tym biurze za turystykę przyjazdowš.

Przy czym nawet te standardowe programy wyróżnia różnorodnoœć, co pokazuje folder w języku polskim. Podczas oœmiodniowego pobytu turyœci, którzy przylecš do Kiszyniowa samolotem z Polski, będš mogli między innymi poznać tradycje i kuchnię zamieszkujšcych Mołdawię Gagauzów (grupy etnicznej o tureckich korzeniach), Bułgarów i Romów, odwiedzić jeden z najpiękniejszych zabytków Besarabii, klasztor Curchi i jaskinie w rezerwacie Stary Orgiejów, w których od wieków mieszkajš mnisi. Przewidziana jest też wyprawa do Naddniestrza i degustacja win w najbardziej znanych winnicach: Cricovej, Chateau Purcari i EtCetera. – Do nas nie trzeba wiz, tylko do Naddniestrza, ale załatwiamy je od ręki – zapewnia Tariana Ursu. – Polacy już do nas przyjeżdżajš, ale naturalnie chcemy ich goœcić u siebie częœciej.

Rozbudowanš ofertę, przygotowanš specjalnie na polski rynek w języku polskim oferuje Tatra-Bis, mołdawski touroperator turystyki przyjazdowej, zajmujšcy się też organizowaniem wydarzeń i turystykš biznesowš. - Zachęcamy Polaków do odkrycia ich mołdawskich korzeni. Przygotowaliœmy serię wycieczek tematycznych, które prowadzš piloci mówišcy po polsku – zaznacza Tatiana Ursu z Tatra-Bis.

Foldery tego organizatora obiecujš, że goœcie zobaczš „tysišcletni uœmiech najsympatyczniejszego dinozaura Mołdawii, największe podziemne miasto i kolekcję win Mileştii Mici, figurujšce w księdze rekordów Guinnessa, podróż w czasie do Starego Orgiejowa, ludowe i gastronomiczne tradycje w Palance i miodowe muzeum Racula". Tatra-Bis ma też wypełnione degustacjami wycieczki winiarskie i wycieczki gastronomiczne oraz wycieczki po polskich zabytkach z wyjazdem do Bielc i Styrczy, ale też z odwiedzinami we wsiach Soloniec i Cosauti, gdzie ongiœ osiedlili się polscy szlachcice.

– Ofertę uzupełniajš programy, łšczšce pobyty w Mołdawii, Rumunii i na Ukrainie, ponieważ klienci coraz bardziej zainteresowani sš takš propozycjš – podkreœla Ursu. – Ta wersja przewiduje dolot do Bukaresztu lub Kijowa, a następnie podróż autokarem – dodaje.

Tradycja i nowoczesnoœć pod strzechš

Status pierwszej firmy w Besarabii specjalizujšcej się w produkcji wina Chateau Purcari otrzymał jeszcze od cara Mikołaja I w 1827 roku. Obecnie jedna z najbardziej nagradzanych firm winiarskich w krajach œrodkowej i wschodniej Europy produkuje dwa miliony butelek trunku rocznie. Położony malowniczo w dolinie poœród 250 hektarów winnic zamek oferuje turystom pakiet (koszt 35 euro), na który składajš się udział w zawodach w zbieraniu winogron na czas, wyciskanie ich w tradycyjny sposób, a więc gołymi stopami w beczce i naklejanie etykiet na butelki.– Lista oferowanych aktywnoœci jest znacznie dłuższa – zapewnia Elena Sidor z Chateau Purcari. – Mamy też zadania pozwalajšce na tworzenie zespołu (team building), biegi albo œciganie się na rowerach po winnicy, zawody w przecišganiu liny, strzelanie z łuku.

550 hektarów liczy winnica Asconi. Założona w 1994 roku do dziœ pozostaje inwestycjš prywatnš, zarzšdzanš przez tę samš rodzinę. - Przyjeżdżajšcy do nas goœcie poczujš atmosferę prawdziwej mołdawskiej wsi, zobaczš regionalne stroje, posłuchajš ludowej muzyki i odpocznš wœród dziewiczej przyrody – chwali Przemysław Młodziński, przedstawiciel winnicy Asconi na Polskę.

- Turysta może przeœledzić cały proces produkcji wina i zjeœć obiad złożony z dań kuchni mołdawskiej i rumuńskiej. Latem oddamy też do użytku hotel, a œciœlej mówišc, 12 domków stylizowanych na wiejskie chaty, kryte strzechš, z tradycyjnym wystrojem wnętrz, ale wyposażonych naturalnie w nowoczesne urzšdzenia sanitarne. Tuż obok powstaje basen. Ofertę uzupełni pierwszy w Mołdawii kemping na ponad 50 miejsc – dodaje.

Więcej informacji o Mołdawii: www.moldova.travel.