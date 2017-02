Małopolska inwestuje w szlaki turystyczne

Małopolski urząd marszałkowski zakończył nabór wniosków o dofinansowanie rozwoju lokalnych tras turystycznych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu.W ramach naboru zgłoszono 26 projektów. O wsparcie finansowe starają się w głównie gminne jednostki samorządowe, lokalne grupy działania i organizacje pozarządowe. Łączna wartość wszystkich złożonych wniosków, to prawie 53 mln złotych. Dofinansowanie do jednego projektu nie może przekroczyć 65 procent. jego wartości. Do podziału województwo małopolskie przeznaczyło ponad 46 mln złotych.Dofinansowanie dostaną nie tylko podmioty chcące wybudować nowe szlaki, ale i te, które chcą rozbudować i unowocześnić te już istniejące.Najwięcej projektów dotyczy budowy tras rowerowych i biegowych, nie brakuje także wniosków o dofinansowanie narciarskich tras biegowych. W kilku przypadkach dodatkowo powstanie nowa infrastruktura: planuje się budowę miejsc postojowych, wiat i stojaków dla rowerów. Przybędzie także miejsc z urządzeniami rekreacyjno-gimnastycznymi oraz takich, gdzie będzie można odpocząć, coś kupić i zjeść. Dodatkowo szlaki zostaną oznakowane, a w wyznaczonych miejscach pojawią się mapy pokazujące miejsce na szlaku, w którym turysta się znajduje.Prawie 15 mln turystów odwiedziło Małopolskę w zeszłym roku. „Te liczby zobowiązują. Nieustannie inwestujemy i poszerzamy ofertę turystyczną regionu. Zależy nam na tym, by wciąż była ona atrakcyjna nie tylko dla turystów z Polski odwiedzających nasze województwo, ale także bezkonkurencyjna w skali międzynarodowej" - powiedział Leszek Zegzda z zarządu województwa małopolskiego.