Na przekór zimie - Helsingborg skąpany w kolorowych światłach

Podœwietlone na kolorowo budynki, ulice i drzewa. Œwietlne spektakle, œwietlne instalacje, a nawet balet - przez dziesięć dni lutego szwedzkie miasto Helsingborg odpędza zimowš szaroœć organizujšc festiwal œwiatła Drömljus

- Organizujemy Drömljus, aby mieszkańcy mogli się spotkać, przeżywać chwile radoœci i doœwiadczyć magicznej atmosfery miasta, które rozbłyœnie œwiatłami wœród ciemnoœci typowych dla tej pory roku - mówi szefowa działu wydarzeń w Helsingborg Arena & Scen Helen von Platen.

Artyœci i technicy przeœcigajš się w zaprojektowaniu i przedstawieniu mieszkańcom i turystom, których ta impreza przycišga, efektownych, zaskakujšcych instalacji wykorzystujšcych œwiatło, a czasem także dŸwięk.

- Dzięki najnowoczeœniejszej technice i zaangażowaniu międzynarodowych i lokalnych artystów i projektantów œwiatła, instalacje stworzš wyjštkowe przestrzenie w całym mieœcie, od Furutorpsplatsen na południu po St Jörgens na północy. Wœród wyróżniajšcych się elementów festiwalu sš między innymi projekcje na południowej fasadzie ratusza autorstwa Marie-Jeanne Gauthé i interaktywne instalacje belgijskiego studia animacji Skullmapping - wyjaœnia von Platen.

A menedżer projektu festiwalu George Jonasson dodaje: Naszym celem jest stworzenie wydarzenia i doœwiadczeń, których oddziaływanie wykracza poza efekty znane ze statycznych instalacji œwietlnych. Staramy się stworzyć coœ naprawdę niezapomnianego, co przemawia do wszystkich ludzi, niezależnie od ich wieku i oddziałuje na wszystkie zmysły.

Drömljus jest wydarzeniem otwartym, udział w nim może wzišć każdy, bez opłaty za wstęp. Motywem przewodnim festiwalu bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój i powszechny dostęp. Około jedna trzecia instalacji ma charakter trwały.

- Festiwal Drömljus w niesamowity sposób zaangażował mnóstwo ludzi: mieszkańców, właœcicieli nieruchomoœci, firm i członków stowarzyszeń. Cieszy nas, że niektóre instalacje stanš się częœciš miejskiego krajobrazu po zakończeniu Drömljus - mówi Martin Hadmyr, architekt krajobrazu w urzędzie miasta Helsingborg.

Festiwal potrwa do 18 lutego, codziennie w godzinach od 18 do 22. Helsingborg leży w południowej Szwecji, w regionie Skania, nad morzem. To około 65 kilometrów na północ od Malmö skšd szybkim pocišgiem sieci Öresundstag dojeżdża się w około 40 minut.