Poszukiwanie prezesa POT - trzecie podejście

Poprzedni konkurs zakończył się fiaskiem, bo wybrany kandydat, Rafał Gucia ze Śląska, chociaż przeszedł pomyślnie wszystkie etapy kwalifikacji, zrezygnował ("Gucia rezygnuje ze stanowiska prezesa POT"). Poprzedni prezes, Wojciech Fedyk, wyłoniony w konkursie w marcu zeszłego roku i urzędujący od kwietnia, został nagle zwolniony przez ministra w listopadzie ("Prezes POT Wojciech Fedyk odwołany").

Jakie trzeba spełnić warunki, żeby zostać prezesem POT? Mieć wyższe wykształcenie, „posiadać kompetencje kierownicze", co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni na stanowisku kierowniczym, mieć „wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Polskiej Organizacji Turystyczne", znać biegle język angielski. Do tego nie być karanym i być obywatelem Polski.

Ministerstwo przyjmuje dokumenty od kandydatów w zamkniętych kopertach do 21 lutego 2017 roku.

Proces wyłaniania najlepszego kandydata składa się z czterech etapów. W pierwszym komisja ministerialna analizuje złożone dokumenty pod względem wymogów formalnych. Potem następuje sprawdzenie kompetencji kierowniczych kandydatów. Podczas rozmowy kandydat może zostać poproszony również o zaprezentowanie koncepcji zarządzania Polską Organizacją Turystyczną. W

trzeciej części w rozmowie kwalifikacyjnej sprawdza się doświadczenie zawodowe i „wiedzę merytoryczną wymaganą na stanowisku" prezesa POT. W razie gdyby stawka była mocna i do tego etapu przeszłoby więcej niż dziesięciu kandydatów (podczas ostatniego konkursu zgłosiło się trzech, z czego jeden złożył wniosek z brakami formalnymi) ich wiedza będzie sprawdzana w formie pisemnej (test lub pytania otwarte), a rozmowa kwalifikacyjna, przeprowadzona będzie jedynie z trzema kandydatami, którzy uzyskają najwięcej punktów. Na koniec – i to jest czwarta część postępowania – najlepsi kandydaci zostają przedstawieni ministrowi, a on wybiera tego, któremu powierzy kierowanie POT-em.