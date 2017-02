"Z tobą do gwiazd" prosto z tunezyjskiej pustyni i plaży

Piosenkarka spotkała się dzisiaj z dziennikarzami, prezentując spot "Z tobą do gwiazd". Powstał on dzięki zaproszeniu artystki i całej ekipy produkcyjnej do Tunezji przez Tunezyjski Urząd ds. Turystyki (ONTT). Towarzyszył im jego pracownik warszawskiego biura Paweł Kulesza.

Teledysk nagrywano na Dżerbie, ale także w głębi kraju, na pustyni i w mieście Tataouine. - Nie interesowały nas cukierkowe plenery, nienaturalnie wyostrzone kolory. Odwrotnie, szukaliśmy klimatu nieco tajemniczego, filmowego, ale z naturalną scenografią. Podobnie ze światłem - czekaliśmy na miękkie, popołudniowe słońce, to ostre poranne nas nie interesowało – wyjaśnia Femme.

- Wszędzie gdzie byliśmy, a jeździliśmy w rejony nieturystyczne, przychodzili miejscowi mieszkańcy i odnosili się do nas z wielką serdecznością i zaciekawieniem. Imponuje mi, że Tunezja to kraj z jednej strony nowoczesny – wszędzie mają komórki i facebooki - a jednocześnie zachowujący tradycyjną kulturę, stroje, wyposażenie domów. Co ciekawe, wszędzie można się porozumieć nie tylko po arabsku i francusku, ale nawet o angielsku. Odwiedzający nas Tunezyjczcy często narzekali, że są niesprawiedliwie oceniani przez świat, który patrzy na ich kraj przez pryzmat zamachów i zamachowców. To tak jakby artystę oceniać nie po jego najlepszych dokonaniach, ale po tym, że się potknął na scenie – opowiada Femme.

Teledysk Magdy Femme nie jest teledyskiem promującym Tunezję, powstał w ramach przygotowywania się przez artystkę do wydania płyty. - Ale, jak mówi Paweł Kulesza ONTT będzie się nim chwalić, tym bardziej, że powstała także angielska wersja piosenki.

Piosenka "Z tobą do gwiazd" umieszczona na YouTubie dwa tygodnie temu miała już 112 tysięcy odsłon.

Magda Femme to wokalistka wykonująca muzykę popularną. Sama też komponuje i pisze teksty piosenek. W latach 1995–2001 związana była z zespołem Ich Troje (była żoną Michała Wiśniewskiego), potem zdecydowała się na karierę solową. Nagrała w sumie pięć płyt.