Białoruś bez wizy za 700 euro na 5 dni

Jak relacjonuje państwowa agencja informacyjna BelTta, nowe oferty turystyki przyjazdowej zaprezentowane zostały podczas targów Proftour 2017 w Mińsku, trwających od 1 do 3 lutego. Michaił Orda, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Białorusi (FTUB), powiedział podczas otwarcia imprezy, że na ten rok przygotowano m.in. oferty wyjazdów na wydarzenia kulturalne i sportowe, wyjazdy w ramach turystyki medycznej i zdrowotnej, wyjazdy edukacyjne i wypoczynek w gospodarstwach agroturystycznych.

- Nasz kraj jest bardzo bogaty w tradycje. Co roku odbywają się tu różnorodne imprezy, m.in. ciekawe festiwale, uroczystości, pokazy tematyczne, konkursy i wystawy, które często wciąż pozostają nieznane w szerokim świecie. To dlatego Belarustourist sporządził katalog wydarzeń turystycznych w naszym kraju – podaje Orda, cytowany przez BelTę. Dodaje, że zaprezentowane w nowej publikacji oferty powinny być interesujące zarówno dla samych Białorusinów, jak i turystów z zagranicy, których napływ oczekiwany jest w związku ze złagodzeniem polityki wizowej Białorusi.

- Jesteśmy gotowi na nowe przepisy i rozumiemy, jak wiele oznaczają one dla naszego kraju – powiedziała podczas targów dyrektor generalna Belarustourist Ludmiła Senkovskaya, cytowana przez BelTę. - Mając to na uwadze, zaprojektowaliśmy nowe trasy i programy. Łączą one w sobie i usług turystycznych oferowane przez gospodarstwa turystyczne prowadzone przez zarejestrowanych przedsiębiorców – dodała. Podała, że 5-dniowe programy dla turystów zagranicznych kosztują średnio 700 euro i obejmują wycieczki, posiłki i zakwaterowanie.

Począwszy od 12 lutego na Białorusi zaczynają obowiązywać nowe przepisy wizowe. Zgodnie z nimi turyści, którzy przylecą na lotnisku w Mińsku, mają ważny paszport, minimum 100 euro w gotówce i ubezpieczenie medyczne na co najmniej 10 tysięcy euro, mogą do pięciu dni przebywać na Białorusi bez konieczności posiadania wizy.