Polska wyróżniona przez chińskich turystów

W Pekinie wręczono nagrody miesięcznika "National Tourism". W kategorii „Najpopularniejsze cele podróży w 2017 roku” jednym z dziesięciu laureatów została Polska

Obok naszego kraju znalazły się: Australia, Austria, Hongkong, Japonia, Maroko, Nowa Zelandia, Seszele, Tunezja i Turcja.

Lista jest ustalana w oparciu o arkusze oceny i opinie największych chińskich organizatorów podróży i agencji turystycznych. Miernikiem nie sš liczby wysłanych turystów, lecz zainteresowanie klientów danym kierunkiem i wzrost sprzedaży ofert do tego miejsca. Organizatorem konkursu jest wydawnictwo National Tourism Media, wydawca miesięcznika "National Tourism" - najważniejszego magazynu dla chińskiej branży turystycznej.

Nagrodę dla Polski odebrał dyrektor Zagranicznego Oœrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Pekinie Jan Wawrzyniak.

– To znakomita wiadomoœć dla polskiej turystyki i docenienie pracy Polskiej Organizacji Turystycznej w promocji naszego kraju na rynkach azjatyckich – mówi cytowany w komunikacie prasowym prezes POT Robert Andrzejczyk. - Jestem przekonany, że to wyróżnienie i nasze działania przełożš się na jeszcze większe zainteresowanie Polskš wœród turystów z Chin oraz innych krajów azjatyckich.

W ocenie chińskich biur podróży Polska stała się w cišgu ostatnich dwóch lat bardzo popularnym celem wyjazdów turystycznych. Organizatorzy współpracujšcy z POT potwierdzajš gwałtowny wzrost zainteresowania i sprzedaży programów „polskich" - zarówno podróży odbywajšcych się do dwóch, trzech krajów (np. Węgry, Czechy i Polska), jak i podróży monotematycznych, czyli odbywanych wyłšcznie do Polski. Sš to z reguły podróże objazdowe do polskich miast trwajšce od 9 do 12 dni.

Najpopularniejszymi miastami w Polsce sš Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław i Poznań. Dwa ostatnie - podkreœla POT w komunikacie - zostały wprowadzone do programów dzięki działaniom promocyjnym Polskiej Organizacji Turystycznej. Kolejnymi miastami wspieranymi przez POT od drugiej połowy 2017 roku sš ŁódŸ i Katowice.

Popularnoœć Polski jako celu podróży turystycznych Chińczyków potwierdzajš dane GUS. W latach 2016-2017 liczba turystów chińskich przyjeżdżajšcych do Polski wzrosła o ponad 115 procent. W trzecim kwartale 2017 roku przekroczona została po raz pierwszy w historii bariera stu tysięcy osób, a w okresie od stycznia do listopada Polskę odwiedziło ponad 124 tys. turystów z Chin (dane GUS za 11 miesięcy 2017 roku).