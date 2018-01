Dominikana - karta turystyczna w cenie podróży

Władze Republiki Dominikańskiej wprowadzajš ułatwienie dla turystów: od kwietnia koszt obowišzkowej karty turystycznej będzie wliczony w cenę biletów lotniczych i morskich

Władze Dominikany zapowiadajš, że od 1 kwietnia ułatwione zostanš formalnoœci zwišzane z nabywaniem karty turystycznej, dokumentu niezbędnego do rekreacyjnego wjazdu do tego kraju. Koszt karty zawarty będzie w cenie biletu lotniczego lub biletu na statek.Karta turystyczna kosztuje 10 dolarów, a biur a podróży zwykle wliczajš je w koszty wycieczki. Indywidualni podróżnicy mogš kupić jš na lotnisku lub przez internet.Porównujšc rok do roku, wzrost liczby goœci sięgnšł więc 4,16 procent. O 3,83 procent, do 6,18 miliona, zwiększyła się w tym czasie także liczba turystów nierezydentów. W całym minionym roku z Polski do Dominikany przyjechało w sumie 32,2 tysišca ludzi. To o 35,7 procent więcej niż w roku poprzednim. W samym tylko grudniu wzrost liczby odwiedzin z Polski sięgnšł zaœ 47,4 procent (przy ogólnym wzroœcie 35,7 procent).Zwiększa się też liczba goœci, którzy do Dominikany przypływajš na pokładach statków wycieczkowych. Od stycznia do grudnia 2017 roku w portach zanotowano 1,5 miliona turystów zagranicznych. To o 37,4 procent więcej niż w tym samym czasie rok wczeœniej. Do dominikańskich brzegów przybyły w sumie 533 statki transatlantyckie (w zeszłym roku było ich 374). Najczęœciej odwiedzane były terminal Amber Cove na północy kraju, gdzie przyjechało o 140 tysięcy turystów więcej niż rok wczeœniej (w sumie na 163 statkach) i port w La Romana, w którym wzrost sięgnšł 64 tysišca ludzi (154 statki). Stolica kraju, Santo Domingo, zanotowała o 61,8 tysišca pasażerów statków więcej niż rok wczeœniej (155 statków).