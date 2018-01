Kielce i okolice w pakietach rodzinnych

Przy okazji Dnia Dziecka ruszy nowy produkt turystyczny - „Kielce - raj dla dzieci". Ma zachęcić rodziny z dziećmi do spędzenia więcej czasu w regionie œwiętokrzyskim

Pomysłodawcš sš Kielce, a partnerami - 12 podkieleckich gmin, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Œwiętokrzyskiego, hotelarze, restauratorzy, właœciciele i zarzšdcy atrakcji turystycznych. - Współpraca samorzšdów różnego szczebla, organizacji turystycznych i przedsiębiorców jest warunkiem realizacji projektu – uważa prezes ROT WŒ Jacek Kowalczyk.

Razem korzystniej

Jego zdaniem regionowi kojarzonemu z turystykš rodzinnš i szkolnš brakuje jednej, spójnej oferty. - Mamy bardzo dużo atrakcji dla rodzin z dziećmi, ale nic ich nie łšczy, każda działa na własnš rękę. Połšczenie miejsc, które znajdujš się w promieniu 20-30 kilometrów od miasta, może sprawić, że będš one znacznie częœciej odwiedzane przez turystów. Ten program ma zachęcić przedsiębiorców i zarzšdców tych atrakcji do wspólnej promocji, co wszystkim przyniesie korzyœć - mówi Kowalczyk.

Co ma się zmienić? Atrakcje będš sprzedawane w pakietach z co najmniej jednym noclegiem, dzięki czemu turyœci będš zatrzymywać się w Kielcach i regionie na dłużej. - Mamy już poparcie lokalnego oddziału Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, liczymy też na współpracę z niezrzeszonymi obiektami noclegowymi - dodaje.

Miejsc przycišgajšcych turystów wystarczy, by wypełnić im kilkudniowy czy nawet tygodniowy pobyt. - W samych Kielcach mamy m.in. Centrum Geoedukacji, Muzeum Zabawek i Zabawy, Teatr Lalki i Aktora Kubuœ i stok narciarski. A poza miastem: Centrum Bajki w Pacanowie, Park Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno w Krajnie-Zagórzu, Bałtowski Kompleks Turystyczny, Muzeum Archeologiczne i Rezerwat „Krzemionki" w Krzemionkach Opatowskich - wylicza Kowalczyk.

Ważnym ogniwem w projekcie jest gmina Chęciny, w której znajduje się wiele popularnych atrakcji, jak zamek królewski (500 tysięcy odwiedzajšcych w zeszłym roku), Park Etnograficzny (oddział Muzeum Wsi Kieleckiej), Jaskinia Raj, Centrum Nauki Leonardo da Vinci, Muzeum Górnictwa Kruszcowego i Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej (od 2015 roku prowadzš one wspólnš działalnoœć promocyjnš jako Chęciński Klaster Turystyczny). Sš też dwa szlaki stworzone z myœlš o dzieciach i młodzieży: Œwiętokrzyski Szlak Literacki, łšczšcy miejsca zwišzane z pisarzami (m.in. Ciekoty, Nagłowice, Oblęgorek) i Œwiętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny.

W pakiecie taniej

Za kilka tygodni kielecki ratusz skończy stronę internetowš, która ma być głównym narzędziem w promowaniu „Kielc – raju dla dzieci" (rajdladzieci.kielce.eu). Znajdš się na niej informacje o atrakcjach turystycznych, kalendarium wydarzeń, interaktywna mapa, adresy hoteli i restauracji. Miasto planuje również wydać przewodnik dla dzieci z legendami i zagadkami, a także rodzinny paszport turystyczny na pieczštki z odwiedzanych miejsc, które będzie można wymieniać na nagrody. Turyœci kupujšcy pakiety mogš również liczyć na zniżki. ROT WŒ zamierza promować nowy produkt na targach turystycznych w Łodzi, Katowicach, Warszawie, Chorzowie i Kielcach.

Inaugurację projektu „Kielce - raj dla dziecka" zaplanowano na przełom maja i czerwca. - To będzie weekend wypełniony atrakcjami - zapowiada Kowalczyk. Między 31 maja a 3 czerwca odbędš się m.in.: Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej organizowany przez Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, Œwiętokrzyski Jarmark Agroturystyczny w skansenie w Tokarni i Budzenie Sienkiewki - cykliczna impreza plenerowa na reprezentacyjnej ulicy Kielc (dwie ostatnie imprezy ze specjalnymi strefami dla dzieci), a ponadto gry terenowe, zorbing, parady i dyskoteki. GwoŸdziem programu ma być widowisko Kieleckiego Teatru Tańca „Alicja w Krainie Czarów", które odbędzie się w Dzień Dziecka w amfiteatrze na Kadzielni w Kielcach. - Dzień Dziecka obchodzi cała Polska, my jednak oferujemy coœ więcej niż jednodniowe œwięto – podsumowuje prezes ROT WŒ.

Pierwsze pakiety na Dzień Dziecka majš pojawić się w sprzedaży wiosnš. W ich cenę wliczone będš noclegi, wejœcie na „Alicję w Krainie Czarów" i szereg innych atrakcji. - Będzie je można kupić na stronie internetowej. Chcielibyœmy, aby w ich dystrybucję włšczyły się także hotele, biura podróży i muzea - mówi Jacek Kowalczyk. Jego zdaniem różnorodnoœć atrakcji pozwoli w przyszłoœci stworzyć pakiety tematyczne (geologia, przyroda itp.). Majš być one dostępne przez cały rok.