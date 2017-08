Secret Service wydał 7,1 tys. dol. na "niezbędne potrzeby" agentów

Odpowiedzialna za bezpieczeństwo prezydenta najstarsza służba specjalna amerykańskiego rządu federalnego – Secret Service, podczas 17 dniowych "roboczych" wakacji prezydenta Trumpa wynajęła luksusowe ubikacje dla ochroniarzy od firmy "Imperial Restrooms".

Dziennik "USA Today", który dostał kopię umowy wynajmu toalet, od lewicowej organizacji, tzw. komitetu akcji politycznej American Bridge zwraca uwagę na fakt, że wybrano bardzo drogi wariant. Platinium Comfort III to najbardziej luksusowy model mobilnych toalet reklamowanych przez "Imperial Restrooms" na ich stronie internetowej – pisze.

Jest to rodzaj przyczepy wielkości autobusu; oprócz niezbędnych urządzeń sanitarnych, osobno – dla pań i panów, ma też specjalne oświetlenie, klimatyzację, porcelanowe umywalki i dwa telewizory.

To jednak nie koniec wydatków. Tajna służba, której budżet z powodu wydatków na ochronę Trumpa i jego licznej rodziny jest obecnie na wyczerpaniu, a Secret Service nie jest w związku z tym w stanie płacić agentom za godziny nadliczbowe, wydała podczas wakacji prezydenta 13,5 tys. dolarów na wynajem wózków golfowych dla agentów.

Prezydent Trump spędził urlop w należącym do niego luksusowym klubie golfowym w Bedminster w stanie New Jersey. Ten położony ok. 80 km od Manhattanu klub jest ulubionym miejscem do gry w golfa wśród nowojorskiej elity. Na terenie klubu w Bedminster, prezydent ma do dyspozycji prywatną willę z kortami tenisowymi, basenem, boiskami do koszykówki, salą gimnastyczną i lądowiskiem helikopterów.

Krytyków Trumpa dziwi fakt, że słynący z populistycznych gestów polityk nie pozwolił agentom Secret Service korzystać z ubikacji w jego willi bądź z innych W.C. znajdujących się na terenie "Trump National Golf Club".

"Donald Trump [...] wie, jak wyrzucać pieniądze podatników do toalety" - powiedział cytowany przez "USA Today" Brad Bainum rzecznik lewicowej organizacji American Bridge.