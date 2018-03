John Bolton: Neokonserwatysta na sterydach John Bolton – koszmar nowojorskiego establishmentu. AFP

Aleksandra Słabisz

Dobrze, że John Bolton, nowy doradca prezydenta Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa, mówi, co myœli. Niepokojšce jest jednak to, co myœli.

Korespondencja z Nowego Jorku Poniżej dalsza częœć artykułu Nominacja Boltona wywołała mieszane reakcje w Ameryce. „To dobra wiadomoœć dla sprzymierzeńców Ameryki, ale zła dla jej wrogów. On doskonale rozumie zagrożenia, jakie czyhajš na nas ze strony Korei Północnej, Iranu i radykalnego islamu" – stwierdził senator Lindsey Graham z Karoliny Południowej. Krytycy wyrażajš obawę, że znany z ciętego języka Bolton może dšżyć do realizacji swych poglšdów i wspierać rozwišzania wojskowe w stosunku do Iraku, Iranu, Syrii czy Korei Północnej. Mieszanka wybuchowa „Jest jednym z niewielu ludzi, którzy sš w stanie uwikłać Stany Zjednoczone w wojnę" – pisze „New York Times", dodajšc, że wraz z podzielajšcym wiele jego poglšdów Mikiem Pompeo na stanowisku sekretarza stanu tworzš wybuchowš mieszankę, która jest uosobieniem „najbardziej nacjonalistycznych instynktów prezydenta Trumpa". Generalnie rzecz bioršc, John Bolton uważa, że „Stany Zjednoczone mogš robić, co chcš, bez względu na prawo międzynarodowe, traktaty czy inne porozumienia polityczne zawarte przez poprzednie administracje" – czytamy dalej w „NYT". Clifford Kupchan, przewodniczšcy Eurasia Group, firmy konsultingowej, w memorandum do klientów ostrzega, że „nominacja Boltona oznacza podwyższony stan ryzyka" oraz „sprawia, że amerykańska polityka zagraniczna będzie ťna sterydachŤ". Nie zawsze z Trumpem Bolton jest trzeciš osobš w ostatnich 14 miesišcach obejmujšcš stanowisko doradcy prezydenta ds. bezpieczeństwa. Komentatorzy sš zgodni co do tego, że jego osobowoœć pasuje do obcesowego i konfrontacyjnego podejœcia do œwiata, jakie reprezentuje prezydent Trump. „To jastrzšb wœród jastrzębi, który energetyzuje konserwatystów i sieje postrach w kręgach umiarkowanych i liberalnych" – pisze Peter Baker w „New York Timesie". Analitycy uważajš, że Bolton najprawdopodobniej podsyci niechęć Donalda Trumpa do porozumień dyplomatycznych, które obaj uważajš za słabe i nierozsšdne. Podobnie jak prezydent, Bolton nie ma dobrego zdania o porozumieniu nuklearnym z Iranem. Wraz z Mikiem Pompeo – drugim największym przeciwnikiem tego porozumienia – Bolton z pewnoœciš będzie naciskał na prezydenta na wycofanie się z niego, gdy będzie ku temu okazja w maju br. Nie jest też fanem innych międzynarodowych układów, jak np. paryskiego porozumienia klimatycznego, z którego Donald Trump wycofuje Stany Zjednoczone. Natomiast „dwupaństwowe rozwišzanie" dla Izraela i Palestyny Bolton uważa za nierealne. Poglšdy Johna Boltona jednak nie zawsze pokrywajš się z poglšdami Donalda Trumpa. Uważa, że jedynym rozwišzaniem sprawy Korei Północnej jest opcja militarna i nie widzi sensu w tego rodzaju dyplomacji, na drogę której wkroczył Trump, umawiajšc się na rozmowy z Kim Dzong Unem. „Bioršc pod uwagę braki amerykańskiego wywiadu w wiedzy na temat Korei Północnej, nie powinniœmy czekać do ostatniej chwili, bo ryzykujemy atak nuklearny ze strony Korei Północnej" – napisał w „Wall Street Journal", argumentujšc, że atak na Koreę Północnš zneutralizuje zagrożenie ze strony tego kraju. W stosunku do Rosji Bolton też wolałby zastosować np. ostre karne sankcje, zamiast bawić się w kurtuazję z Władimirem Putinem, a które wydaje się uprawia Donald Trump. I wreszcie Bolton był zagorzałym zwolennikiem wojny w Iraku, którš Donald Trump uważa za katastrofalny błšd. Niemniej jednak media amerykańskie w większoœci stwierdzajš, że w przeciwieństwie do swego poprzednika gen. H.R. McMastera, który miał mieć wpływ stabilizujšcy na prezydenta, „w polityce zagranicznej Bolton pozwoli Trumpowi być Trumpem". „Nie będzie starał się łagodzić pomysłów Donalda Trumpa – będzie je realizował" – pisze „USA Today". Muskularna Ameryka John Bolton ma 69 lat, jest prawnikiem z zawodu, z dyplomem z Yale University. Prezydent Bush mianował go na ambasadora USA przy ONZ, czego póŸniej żałował. Wielu ludzi z otoczenia Donalda Trumpa ostrzegało prezydenta przed Johnem Boltonem. Jednak jako komentator w Fox News Bolton zaimponował Trumpowi swojš wizjš muskularnej Ameryki. Wielokrotnie też wychwalał prezydenta w telewizji oraz na łamach „Wall Street Journal". Stanowisko doradcy ds. bezpieczeństwa obejmuje 9 kwietnia. 25.03.2018 Trump wydali z USA grupę rosyjskich dyplomatów? 23.03.2018 Trump znów zwalnia. Tym razem doradcę ds. bezpieczeń... 23.03.2018 Kolejna kobieta twierdzi, że miała romans z Trumpem 22.03.2018 Trump powiedziałby 25-letniemu Trumpowi: Nie kandyduj

