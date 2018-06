Trump: Podpiszę coś, żeby nie rozdzielano rodzin imigrantów

Donald Trump zapowiedział, że wkrótce podejmie działania, których celem będzie jednocześnie zwiększenie bezpieczeństwa granic USA przy jednoczesnym nie rozdzielaniu rodziców i ich dzieci zatrzymanych w czasie próby nielegalnego przekroczenia granicy - informuje CNN.

- Podpiszę coś wkrótce, co pomoże to osiągnąć - powiedział Trump. - Zrobię coś, co jest na swój sposób działaniem wyprzedzającym i ostatecznie będzie tożsame z przepisami przyjętymi przez legislatywę, jestem pewien - dodał.

Doradcy Trumpa odmówili komentarzy na temat pogłosek o zapowiedzianym przez Trumpa rozporządzeniu. O planach prezydenta nie wiedzą też - jak podaje CNN - Republikanie zasiadający w Kongresie.

Tymczasem Trump i jego administracja naciska na kongresmanów i senatorów Partii Republikańskiej, by ci przyjęli przepisy realizujące reformę polityki imigracyjnej przeprowadzaną przez obecnego prezydenta USA.

W ubiegłym tygodniu media obiegła informacja, że w wyniku polityki imigracyjnej Donalda Trumpa, która realizowana jest od kwietnia pod hasłem "Zero tolerancji", ponad 2 tysiące dzieci zostało odebranych rodzicom po nielegalnym przekroczeniu granicy.

CNN już w maju informował o decyzji administracji Donalda Trumpa w kwestii traktowania każdego, kto nielegalnie przekroczy granicę USA, jako przestępcy federalnego. Oznacza to, że w przypadku nielegalnego przekroczenia granicy przez rodziców z dziećmi, dzieci zostaną od nich odseparowane na czas postępowania karnego.