Putin nie chce przyjechać do Białego Domu?

Prezydent Donald Trump i prezydent Rosji Władimir Putin mają spotkać się w połowie lipca, mniej więcej w tym samym czasie, w którym Trump odwiedzi Wielką Brytanię i weźmie udział w szczycie NATO - informuje CNN powołując się na źródła dyplomatyczne.

Jedno źródło dyplomatyczne twierdzi, że Waszyngton chciałby, aby do spotkania doszło w Białym Domu, ale Moskwa ma nalegać, by do spotkania prezydentów USA i Rosji doszło na neutralnym gruncie. Prawdopodobnym miejscem takiego spotkania - według informatora CNN - jest Wiedeń.

Oficjalnie Biały Dom nie komentuje tej sprawy.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował tymczasem, że doradca Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa John Bolton zamierza odwiedzić Moskwę. Nie wiadomo jednak kiedy dojdzie do tej wizyty.

Pieskow stwierdził, że Kreml wie o planach Boltona. - Z tego co wiemy do jego podróży (do Rosji) dojdzie. Obecnie nic więcej nie możemy powiedzieć - dodał.

Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA odmówił komentarza w tej sprawie.