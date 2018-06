Donald Trump: Nasza polityka migracyjna to kpina

- Nie możemy pozwolić wszystkim tym ludziom na inwazję na nasz kraj - napisał na Twitterze prezydent USA Donald Trump.

Donalda Trump kolejny raz zabrał głos w sprawie polityki migracyjnej Stanów Zjednoczonych.

"Nie możemy pozwolić wszystkim tym ludziom na inwazję na nasz kraj" - napisał amerykański prezydent. Jego zdaniem osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę, powinny być natychmiast, bez sądów i wyroków odsyłane do miejsc, z których przyszły.

"Nasz system to kpina dla dobrej polityki migracyjnej i prawa" - dodał Trump.

Prezydent podkreślił, że polityka migracyjna USA jest wyśmiewana na całym świecie. "System jest niesprawiedliwy dla wszystkich tych, którzy przeszli system legalnie i czekają od lat. Imigracja musi opierać się na zasługach. Potrzebujemy ludzi, którzy pomogą stworzyć Amerykę wielką ponownie".

Wpisy Trumpa to reakcja na złą kondycję sądów imigracyjnych, które miesiącami rozpatrują sprawy. Doprowadza to do osadzania migrantów w aresztach, rozdzielania rodzin i wypuszczaniu osób, które nielegalnie przekroczyły granicę.