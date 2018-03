Trump powiedziałby 25-letniemu Trumpowi: Nie kandyduj

W czasie spotkania w Białym Domu z przedstawicielami pokolenia tzw. millenialsów w ramach Generation Next Summit został zapytany o to, jakš radę dałby 25-letniemu Donaldowi Trumpowi.

OdpowiedŸ Trumpa wywołała œmiech zebranych na sali - w tym córki i jednoczeœnie doradczyni Trumpa, Ivanki. Prezydent USA oœwiadczył bowiem, że przekazałby sobie następujšcš radę: Nie kandyduj na prezydenta.

Rozwijajšc swojš myœl Trump żartował, że zanim wystartował w wyborach prezydenckich był znacznie bardziej popularny wœród przedstawicieli mediów.

- Miałem œwietne publicity, dopóki nie zaczšłem ubiegać się o prezydenturę - dodał.

Trump w czasie kampanii wyborczej, a także póŸniej, już jako prezydent, wielokrotnie oskarżał media o oczernianie go i podawanie fałszywych informacji majšcych mu zaszkodzić. Prezydent stworzył nawet kategorię tzw. fake news media, do których zaliczył m.in. CNN, "Washington Post", czy "New York Times".

Przed startem w wyborach prezydenckich Trump znany był w USA głównie jako biznesmen i celebryta. Przyszły prezydent prowadził m.in. telewizyjny show "The Apprentice".

Celem spotkania Generation Next Summit było przedyskutowanie z młodym pokoleniem problemów polityki gospodarczej USA.