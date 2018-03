"Czy spotka się pan z Kim Dzong Unem?". Trump: Zobaczymy

Prezydent Donald Trump na pytanie dziennikarza, czy - wobec zapowiedzi Korei Północnej, że kraj ten jest gotów wstrzymać kolejne próby broni atomowej i zrezygnować z tego rodzaju broni, byłby gotów spotkać się z przywódcš tego kraju, Kim Dzong Unem odpowiedział: Zobaczymy co się stanie.

Korea Południowa poinformowała, że uzgodniła z Koreš Północnš przeprowadzenie rozmów na szczycie pod koniec kwietnia. Reżim Kim Dzong Una jest też gotowy do rozmów z USA na temat rezygnacji z broni atomowej i normalizacji stosunków z Waszyngtonem.

Poniżej dalsza częœć artykułu

"Czy uważa pan te wydarzenia za przełom?" - zapytał Trumpa jeden z dziennikarzy.

- Mam nadzieję, że tak. Zobaczymy co się stanie. Przebyliœmy długš drogę, przynajmniej jeœli chodzi o retorykę. Byłoby to wielkš rzeczš dla œwiata, dla Półwyspu (Koreańskiego). Ale zobaczymy co się stanie - odpowiedział Trump.

Prezydent USA był też pytany o to, czy wierzy, iż Korea Północna jest w stanie wyrzec się broni atomowej.

- Zobaczymy. Wydajš się działać pozytywnie. Zobaczymy - odparł Trump.

Z kolei na pytanie, czy chciałby spotkać się z Kim Dzong Unem, Trump odparł: - Zobaczymy co się stanie.

W minionym roku napięcie między USA a Koreš Północnš było bardzo wysokie. Reżim w Pjongjangu deklarował, że ma możliwoœci ataku terytorium USA z użyciem broni atomowej, Donald Trump ostrzegał natomiast, że Waszyngton zniszczy reżim w Pjongjangu, jeœli ten będzie stwarzał zagrożenie dla USA lub jego sojuszników.