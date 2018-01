Trump o autorze książki o jego prezydenturze: Frajer

Ksišżka Wolffa, zgodnie z deklaracjami samego autora, odsłania kulisy funkcjonowania Białego Domu w pierwszych miesišcach prezydentury Trumpa i opisuje "chaos w Gabinecie Owalnym". Wolff, na podstawie rozmów ze współpracownikami prezydenta, opisuje - jak czytamy w zapowiedzi ksišżki - "co naprawdę myœlš oni o Trumpie", a także ujawnia dlaczego Trump myœlał, że był podsłuchiwany przez Baracka Obamę, dlaczego naprawdę zwolniono szefa FBI Jamesa Comey'a, jaka jest tajemnica skutecznej komunikacji z Trumpem oraz, kto naprawdę kieruje strategiš administracji prezydenta.

Trump piszšc o ksišżce stwierdza jednak, że Wolff wykorzystał fakt, że zwolniony przez Trumpa Steve Bannon "błagał o nowš pracę" i "płakał, że został zwolniony". "Teraz niechlujny Steve został porzucony jak pies przez niemal wszystkich. Szkoda!".

Bannon to amerykański doradca polityczny, dziennikarz, były szef kampanii wyborczej i były doradca Trumpa (Trump rozstał się z nim w sierpniu 2017 roku). Zwišzany ze œrodowiskiem tzw. alt-prawicy Bannon długo był postrzegany jako główny strateg Trumpa, po zwolnieniu z Białego Domu zaczšł jednak krytykować prezydenta. Bannon był jednym z rozmówców pracujšcego nad ksišżkš o Trumpie Wolffa.

Michael Wolff is a total loser who made up stories in order to sell this really boring and untruthful book. He used Sloppy Steve Bannon, who cried when he got fired and begged for his job. Now Sloppy Steve has been dumped like a dog by almost everyone. Too bad! https://t.co/mEeUhk5ZV9