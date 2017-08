Eric Trump: To skończyłoby się samobójstwem ojca

Jak przekonać szefa do awansu?

Eric Trump tłumaczył, że Donald Trump musi zamykać się na krytykę mediów, ponieważ gdyby brał wszystko co piszą o nim w pełni poważnie musiałby popaść w depresję co mogłoby się skończyć samobójstwem.

- Gdyby o nim nie mówili, to znaczyłoby, że nie robi tego co robi dobrze. Trzeba patrzeć na to w odpowiednim kontekście - mówił Eric Trump.

- Inaczej można skończyć zabijając się z powodu depresji. Ale on wykonuje świetną pracę - dodał syn prezydenta.

Syn prezydenta podkreślił, że cała rodzina Trumpów musi odnosić się do tego co piszą media "ze szczyptą rezerwy".

- Mainstreamowe media nie chcą, aby Trumpowi się udało. Niezależnie od tego co zrobi, będą w niego uderzać i dlatego trzeba ich nie słuchać - tłumaczył.

Ubolewał też nad tym, że polityka jest "najbrudniejszym biznesem" a jego ojciec jest krytykowany za wszystko co robi - nie tylko przez media, ale przez całą klasę polityczną w tym osoby "siedzące w marmurowych biurach".