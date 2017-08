Zaćmienie Słońca: Donald Trump nie posłuchał rad NASA

Ben Jacobs z brytyjskiego "Guardiana" opisał jak ok. 14:39 czasu lokalnego, gdy nad Waszyngtonem można było podziwiać zaćmienie Słońca Trump pozdrowił zebrany przed Białym Domem tłum i spojrzał w górę, nie mając na nosie przyciemnianych okularów. W tym momencie jeden z jego doradców miał krzyknąć: "nie patrz!". Trump okulary założył dopiero dwie minuty później.

Tymczasem przed poniedziałkowym zaćmieniem naukowcy i okuliści wielokrotnie zalecali, by nie obserwować tego zjawiska gołym okiem, ponieważ grozi to uszkodzeniem siatkówki co może doprowadzić nawet do ślepoty.

W internecie natychmiast pojawiły się memy, przedstawiające prezydenta, który postanowił być nonkonformistą i narazić się na utratę wzroku.

Niektórzy internauci z przekąsem zauważali, że Trump poświęcił się, by dowieść, że nie wierzy w to co podają media (prezydent często oskarża nieprzychylne mu media o podawanie nieprawdziwych informacji na jego temat - tzw. fake news).

this is what commitment to not believing the media looks like pic.twitter.com/JVmQzxv020 — my guy (@_dickrichardson) 21 sierpnia 2017

I DONT NEED THEM MELANIA pic.twitter.com/dyv7lqkIb2 — my guy (@_dickrichardson) 21 sierpnia 2017