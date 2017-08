Wenezuela: Czy USA chcą nas zabić głodem?

Szef wenezuelskiego MSZ Jorge Arreaza oświadczył w ONZ, że sankcje finansowe wobec Wenezueli to "najgorsza od 200 lat agresja" przeciwko jego krajowi, i oskarżył USA o to, że "chcą doprowadzić do kryzysu humanitarnego w Wenezueli". - Czy oni chcą zabić Wenezuelczyków głodem?! - pytał Arreaza.