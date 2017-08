Donald Trump: USA będą mieć dobre relacje z Rosją

Jak przekonać szefa do awansu?

Szef rumuńskiego MSZ: Mamy zaufanie do tego co robią polskie władze

Nie wymieniając Federacji Rosyjskiej jako państwa stanowiącego zagrożenie - o co pytali dziennikarze - Trump zaznaczył, że "jest wiele krajów, które postrzega jako zagrożenie" i wyraził przy tym nadzieję, że "z czasem Stany Zjednoczone będą mieć dobre relacje z Rosją". - To wielki kraj, posiadający broń jądrową. To kraj, z którym trzeba nam jakoś uregulować stosunki – podkreślił Trump.

Z kolei prezydent Finlandii Sauli Niinisto, polityk związany z prawicowo-konserwatywną KOK, która obok Centrum Finlandii (KESK) jest główną partią rządzącą w Finlandii, opowiedział się w swym wystąpieniu podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie za rozszerzeniem dialogu między NATO i Rosją, aby "uniknąć potencjalnych konfliktów w związku z nasileniem ćwiczeń wojskowych w tym regionie".

Agencje przypominają, że kadencja Niinisto, który składa oficjalną wizytę w USA, dobiegnie już niedługo końca. Polityk ten zamierza jednak wystartować w kolejnych wyborach prezydenckich w styczniu 2018 r. jako kandydat bezpartyjny.

Sauli Niinisto jest dwunastym w historii republiki fińskiej prezydentem. Wcześniej był m.in. marszałkiem fińskiego parlamentu (2007-2011) oraz zasiadał w dwóch rządach Paavo Lipponena (1995-2003).

Przez ekspertów w Finlandii Niinisto jest postrzegany jako polityk konserwatywny, który aktywnie bierze udział w realizacji fińskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Pod koniec lipca jego gościem był prezydent Rosji Władimir Putin (na początku roku spotkali się też w rosyjskim Archangielsku podczas konferencji arktycznej).

Wcześniej, w kwietniu Niinisto rozmawiał w Helsinkach z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. W poniedziałek spotkał się w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Ze względu na geopolityczne położenie Finlandii Niinisto jest zwolennikiem polityki równowagi w stosunkach z Rosją i USA oraz NATO – ta polityka często w fińskiej prasie określana jest jako "polityka szpagatu".