Donald Trump o Charlottesville: Lewicowi aktywiści też byli agresywni

W sobotę prezydent potępił "przejawy nienawiści, bigoterii i przemocy z wielu stron", co uznane zostało przez wielu przedstawicieli Partii Demokratycznej i Partii Republikańskiej oraz media za wypowiedź zbyt ogólnikową. - Chciałem być pewien, że to, co powiem, będzie właściwe - podkreślił Trump. Przypomniał, że w poniedziałek potępił neonazistów. - Ale nie wszyscy, którzy byli w Charlottesville, to neonaziści i biali supremacjoniści - powiedział prezydent.

Prezydent USA mówił, że przemocy w Charlottesville dopuścili się także lewicowi aktywiści. - Czy oni są bez winy? - pytał retorycznie prezydent podczas konferencji prasowej w Trump Tower. Jego zdaniem podczas zamieszek po obu stronach były zarówno agresywne, jak i pokojowo nastawione grupy.

W poniedziałek, po ostrej krytyce, płynącej także z własnego obozu politycznego, prezydent zdecydowanie potępił "zło, jakim jest rasizm, i wszystkich tych, którzy w imię rasizmu uciekają się do przemocy, w tym Ku-Klux-Klan, zwolenników supremacji białej rasy, neonazistów i inne grupy nienawiści". Trump nazwał sprawców motywowanej rasowo przemocy "kryminalistami i zbirami", dodając, że są oni "odrażający dla wszystkiego, co jest nam drogie jako Amerykanom".

W przeciwieństwie do wielu Republikanów a także prokuratora generalnego USA Jeffa Sessionsa, Donald Trump unika nazwania "aktem terroru" ataku na kontrdemonstrantów. Podczas sobotniej demonstracji białych nacjonalistów w Charlottesville samochód wjechał w tłum osób uczestniczących w kontrdemonstracji. Zginęła 32-letnia Heather Heyer, a rannych zostało co najmniej 19 osób. Domniemany sprawca tragedii to 20-letni James Alex Fields Jr.

- Czy to było morderstwo? Czy to był terroryzm? Kierowca samochodu jest mordercą - stwierdził Trump.

Grupy ultraprawicowe - w tym osoby związane z rasistowską organizacją Ku Klux Klan, organizacjami białych nacjonalistów i organizacjami neofaszystowskimi - zjechały do miasteczka uniwersyteckiego Charlottesville. Ich demonstracja miała być protestem przeciw planowanemu przez władze miasta usunięciu z lokalnego parku pomnika gen. Roberta E. Lee, jednego z dowódców Konfederacji w amerykańskiej wojnie domowej (1861-1865).

Przedstawiciele ugrupowań lewicowych, w tym znani z agresywnej retoryki członkowie afroamerykańskiej grupy Black Lives Matter w odpowiedzi na protest skrajniej prawicy zorganizowali kontrdemonstrację pod hasłem Anti-Fascist Action.